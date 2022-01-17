Kayseri'de kadınlara "KADES" anlatıldı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli KADES tanıtımları kapsamında Yeşilhisar KAYMEK toplantı salonu ve Tomarza Dadaloğlu Lisesi'nde düzenlenen seminerde kadınları bilgilendirdi.

Seminerde, KADES uygulamasının, acil durumlarda cihaz konum bilgisi açılarak bir tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmayı sağladığı anlatıldı.

İhbar sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği vurgulanan seminerde bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı.