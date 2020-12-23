Japon öğrenci, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi - Son Dakika

Japon öğrenci, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi

23.12.2020 19:25

Türkiye'de yüksek lisans eğitimi alan Japon öğrenci Yoshi Enomoto, İzmir depreminin ardından ülkesinde düzenlediği yardım kampanyasıyla topladığı para ile ev eşyası alarak yardımları dağıtan kuruluşlara teslim etti.

Türkiye'de yüksek lisans eğitimi alan Japon öğrenci Yoshi Enomoto, İzmir depreminin ardından ülkesinde düzenlediği yardım kampanyasıyla topladığı para ile ev eşyası alarak yardımları dağıtan kuruluşlara teslim etti.

Yoshi Enomoto, Bayraklı ilçesinde depremzedelerin kaldığı geçici barınma merkezi önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki özel bir üniversitede yüksek lisans eğitimi aldığını, 2,5 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade etti.

Daha önce farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Enomoto, " Japonya'da da çok sık deprem oluyor. Hatta en son 2011 yılında deprem ve tsunami yaşandı. Çok insan öldü. Ben o depremi yaşamadım ama insanların depremde neler yaşadığını yakından biliyorum. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan evlerin görüntülerini televizyonlardan izleyince çok üzüldüm. Buradaki insanlar için yardım yapmaya karar verdim. Hemen bağış kampanyasına başladım." dedi.

Enomoto, Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok sevdiğini, depremin ardından onların yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek için ülkesinde bir ay önce kurduğu bir internet sitesi üzerinden bağış toplamaya başladığını ifade etti.

Biri Türk olmak üzere toplam 96 arkadaşının kendisine bağışta bulunduğunu dile getiren Enomoto, şunları kaydetti:

"Bir ay gibi kısa bir sürede 6 bin dolar bağış topladım. Paranın 2 gün önce bana ulaşmasının ardından İzmir'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kente geldim. Bayraklı Kaymakamlığı yetkilileriyle görüştüm. Onlar bana depremzedelerin elektrik süpürgesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de 160 elektrik süpürgesi alarak dağıtılmak üzere onlara teslim ettim. Bugün de yeni ev kuran depremzedelere verilmesi için 4 çamaşır makinesi ve 4 buzdolabı satın aldım. Onları da Bayraklı Belediyesine teslim ettim. Yardım projesini tamamladığım için kendimi mutlu ve rahat hissediyorum. Umarım İzmir bir daha böyle bir afet yaşamaz."

Japon öğrenci, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi
Japon öğrenci, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi
Japon öğrenci, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi
Japon öğrenci, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi

Yüksek Lisans, Türkiye, Japon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon öğrenci, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi - Son Dakika


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