Japonya'da karantina altındaki gemiden tahliyeler başladı - Son Dakika
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Japonya'da karantina altındaki gemiden tahliyeler başladı

6 saat önce

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" gemisinden, test sonuçları negatif çıkan yolcular ayrılıyor.

Japonya'da karantina altındaki gemiden tahliyeler başladı, System.String[]

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" gemisinden, test sonuçları negatif çıkan yolcular ayrılıyor.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüse ilişkin test sonuçları negatif çıkan 500 kadar yolcu gemiden tahliye edildi.

Yolcuların tek tek kontrol edildiği ve testleri negatif çıkanların gemiden ayrılmasına izin verildiği belirtildi.

Gemiden tahliyenin en az üç gün sürmesi bekleniyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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