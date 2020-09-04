Japonya'da kaybolan gemiden haber var - Son Dakika

Yeni Zelanda'dan Çin'e giderken tayfun nedeniyle Doğu Çin Denizi'nde kaybolan yük gemisinin bugün kurtarılan ikinci mürettebat, hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'dan Çin'e giderken bölgede etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle Japonya açıklarında Çarşamba kaybolan Gulf Livestock 1 adlı kargo gemisinden kötü haber geldi. Japonya sahil güvenliği, alabora olduğu belirtilen yük gemisinden bugün kurtarılan ikinci mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı. Anami Oshima Adası'nın yaklaşık 120 km kuzeyinde baygın bulunduğu öğrenilen mürettebatın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilirken, yakında bulunan bir can yeleği ve büyükbaş hayvan cesetleri nedeniyle diğer mürettebatı arama çalışmalarının da aynı bölgede yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Bir kişi kurtarılmıştı

43 mürettebatı ile birlikte Yeni Zelanda'dan Çin'e büyükbaş hayvan taşıyan Gulf Livestock 1 adlı gemi bölgede etkili olan tayfun nedeniyle Doğu Çin Denizi'nden imdat sinyali göndermiş, Japonya sahil güvenliği 45 yaşındaki Filipinli mürettebat Sareno Edvarodo'nun çarşamba gecesi kurtarıldığını açıklamıştı. Sahil güvenlik yetkilileri, kurtarılan mürettebatın geminin dalgalar nedeniyle alabora olmadan önce motorunun bozulduğunu söylediğini aktarmıştı. - TOKYO