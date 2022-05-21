Japonya'da, Türk mutfağının tarihi ve tatları tanıtıldı

Türk geleneksel mutfağının tarihi ve tatlarının tanıtımı, Japonya'nın Nagoya kentinde uygulamalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sürüyor.

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde kentin önde gelen aşçılık okullarından Meicho Akademisi'nde Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte, Başkonsolos Umut Lütfi Öztürk tarafından yapılan sunumda, tarihi gelişim süreci anlatılan geleneksel Türk mutfağının "atıksız, sürdürülebilir, sağlıklı yönleri" vurgulandı.

Başkonsolos Öztürk, Türk mutfağını "hayat bulduğu coğrafyayı renkli bir şekilde yansıtan, çok katmanlı kültürel miras" olarak niteledi.

Mutfağın çeşitliliğine değinen Öztürk, "Bu, ülkemizin bir hoşgörü diyarı olduğunu gösteriyor. Sofralarımız paylaşma, dayanışma, konukseverlik ve cömertliğin sembolü." dedi.

Sunumun akabinde başkonsolosluğun aşçısı Nurol Eyigün, karnıyarık, mücver ve tahinli kabak tatlısından oluşan menüyü katılımcılara uygulamalı olarak sundu.

Yemeklerin tadılabildiği etkinliği öğrenciler ilgi ve beğeniyle takip etti.