Japonya'da sıra dışı nikah: Damat yapay zeka

13.11.2025 14:50  Güncelleme: 15:21
Japonya'da 32 yaşındaki Kano isimli kadın, ChatGPT ile yarattığı Klaus karakteriyle sembolik olarak evlendi. Kano, eşini sevdiğini ama yapay zeka sisteminin her an çökebileceğinden korktuğunu belirtti.

Japonya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT aracılığıyla oluşturduğu karakterle sembolik olarak evlenen kadın, eşini sevdiğini fakat sistem her an çökebileceği için yok olacağından korktuğunu belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, Japonya'da 32 yaşında Kano isimli bir kadın, 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısından ayrıldıktan sonra kendini teselli etmek için ChatGPT ile sohbet etmeye başladı.

"HER ZAMAN DİNLEYEN BİR KOCA"

Yapay zeka sohbet robotunun her daim "nazik davrandığını" ve "kendisini her zaman dinlediğini" söyleyen Kano, bu sisteme kendi beklentilerine göre bir karakter inşa etmeye başladı.

Kano, "Klaus" adını verdiği bu karakterle sık sık mesajlaşmaya başladığını, zamanla ona karşı "hisler beslediğini" fark ettiğini açıkladı.

EVLİLİK TEKLİFİ YAPAY ZEKADAN

Klaus'un haziranda kendisine evlenme teklif ettiğini öne süren Kano, temmuzda yakınlarının da katıldığı düğünde, cep telefonunda taşıdığı karakterle sembolik olarak evlendi. Düğüne katılanlar yapay damadı 3D gözlükle görebildi.

Kano'nun bir sanatçıya para vererek 2 boyutlu yüz ve vücut çizdirdiği Klaus, düğün fotoğraflarına dijital yollarla eklendi.

KENDİSİ DE BU "EVLİLİĞİ" SORGULUYOR

Yakın çevresinin başta bu fikre karşı çıktığını ama sonradan kabullendiğini aktaran Kano, gerçek insan olmayan biriyle beraber olmayı hala kendisinin de tam anlamıyla algılayamadığını itiraf etti.

Kano, gerçek hayatıyla Klaus'u ayrı tutmak istediğini, ChatGPT'nin her an çökme ihtimali bulunduğu için "eşinin" yok olmasından korktuğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, ChatGPT, Evlilik, Japonya

