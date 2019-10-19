Son Dakika Haberleri: Japonya'dan 'koalisyon' kararı
Son Dakika Güncel Japonya'dan 'koalisyon' kararı

Japonya'dan 'koalisyon' kararı

1 saat önce

Japonya, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığını güvence altına almak için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldı.

Japonya'dan 'koalisyon' kararı, System.String[]

Japonya, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığını güvence altına almak için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldı.


Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı'nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından, Japonya'dan kritik bir karar geldi. Cuma günü gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Japonya'nın ABD öncülüğünde kurulan ve bölgedeki sularda seyir güvenliğini sağlamayı hedefleyen koalisyona katılması kararlaştırıldı. Karar alınırken Japonya'nın İran'la süregelen dostane ilişkilerinin dikkate alındığını belirten kaynaklar, bölgeye Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin ne zaman gönderileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.


Bölgede SDF'nin Umman Körfezi, Umman Denizi'nin kuzeyi ve Yemen sularında konuşlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken, görevi an itibariyle Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadele operasyonlarına da dahil olan SDF gemileri ve devriye uçaklarının yerine getireceği ifade edildi.


Tanker saldırıları ile önem kazandı


Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 temmuzda yaptığı açıklamada, "Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise, Japonya'nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğunu kaydetmişti. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küba'dan ABD'ye çok sert yaptırım cevabı: Teslim olmayacağız
Gergin geçen toplantıda Erdoğan'ı yumuşatan sözler: Trump sizi seviyor PKK/YPG anlaşmaya uymazsa; ABD, terör örgütüne verdiği desteği tamamen çekecek NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 11:00:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'dan 'koalisyon' kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]