Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü

24.11.2020 16:36
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Çinli mevkidaşı Wang Yi, korona virüs salgınıyla mücadele de dahil olmak üzere ikili ve küresel sorunların çözümüne dair işbirliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Çinli mevkidaşı Wang Yi, korona virüs salgınıyla mücadele de dahil olmak üzere ikili ve küresel sorunların çözümüne dair işbirliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Çinli mevkidaşı Wang Yi bugün Tokyo'da yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Wang'ın bugün başlayan 2 günlük Japonya ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmede Motegi, iki ülke arasındaki istikrarlı ilişkilerin uluslararası camia için son derece önemli olduğunu belirtti. Japonya ve Çin'in korona virüs salgını, iklim değişikliği, ticaret ve yatırım gibi küresel toplumun karşılaştığı önemli sorunların çözümüne katkıda bulunması gerektiğini ifade eden Motegi, bu tür çabaların ikili ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olacağına inandığını dile getirdi.

Önemli görüşme

Wang ise komşu ülkeler Japonya ve Çin'in uzun süreden bu yana stratejik işbirliğine sahip ortaklar olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki fiziki iletişimi pandemiye rağmen sürdürmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Wang, Çin ve Japonya'nın salgınla mücadele, uluslararası işbirliği ve yeni çağın gerekliliklerini karşılayan ikili ilişkiler geliştirme gibi konularda işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Senkaku Adaları sorunu

Japonya-Çin ilişkilerinin iki ülke arasında kriz haline gelen Senkaku Adaları sorunu nedeniyle kritik bir dönemden geçtiği günlerde gerçekleşen görüşmede Tokyo'nun Doğu Çin Denizi'nde varlığını artıran Pekin'e durumdan duyulan endişeyi ilettiği öğrenildi.

Seyahat kısıtlamaları da gündemde

Çin'in özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi doğrultusunda bölge ülkeleriyle bağlarını güçlendiren Japonya'nın hamlelerinden duyduğu endişeleri gündeme getirdiği tahmin edilirken, görüşmede iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamalarının da ele alındığı bildirildi.

Başbakan Suga ile görüşebilir

Korona virüs pandemisinin başlamasından bu yana Japonya'yı ziyaret eden ilk üst düzey Çinli yetkili olan Wang'ın, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile de bir araya gelmesi bekleniyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü - Son Dakika


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