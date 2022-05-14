Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden "güvenlik kaygısı" taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden "güvenlik kaygısı" taşıyor

14.05.2022 05:49
Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden "güvenlik kaygısı" taşıyor

Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, ülkesi yakınlarında seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde savaş jetlerinin iniş kalkış faaliyetinin "güvenlik kaygısına" neden olduğunu bildirdi.

Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, ülkesi yakınlarında seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde savaş jetlerinin iniş kalkış faaliyetinin "güvenlik kaygısına" neden olduğunu bildirdi.

General Yamazaki, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'ya yakın sulardaki faaliyetlerin endişeye yol açtığını belirterek, bu faaliyetlerle, uçak gemisinin "Pasifik'teki seyir kapasitesinin artırılmasının hedeflediğini" belirtti.

Faaliyetlerini "güvenlik kaygısı" olarak nitelediği "Liaoning'in 12 Mayıs'a dek bölgede kaldığını" belirten Yamazaki, "Japonya'nın güneybatısı ile Tayvan yakınlarında seyreden Çin donanmasının faaliyetlerini ciddiye aldıklarını" söyledi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in Liaoning uçak gemisinin, ülkenin güneybatısındaki Okinawa yakınlarındaki İşigaki adasının 150 kilometre güneyinde seyrettiğini ve savaş uçaklarının art arda 9 gün iniş kalkış yaptığını açıklamıştı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, söz konusu faaliyete yönelik Japon hükümetinin, "Çin askeri güçlerinin hamlelerini gözlemlemeyi sürdüreceğini" söylemişti. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin de bölgeye helikopter taşıyıcısı İzumo fırkaytenini konuşlandırdığı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Pekin, Japonya-AB Zirvesi'ndeki 'Çin tehdidi' değerlendirmesini protesto etti Pekin, Japonya-AB Zirvesi'ndeki 'Çin tehdidi' değerlendirmesini protesto etti Japonya, jeopolitik risklere karşı 'ekonomi güvenliği' yasasını kabul etti Japonya, jeopolitik risklere karşı 'ekonomi güvenliği' yasasını kabul etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Savaş, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden 'güvenlik kaygısı' taşıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 05:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden "güvenlik kaygısı" taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement