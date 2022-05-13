Japonya, Kuzey Kore'nin füzelerinin, münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı - Son Dakika
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Japonya, Kuzey Kore'nin füzelerinin, münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı

13.05.2022 08:29
Japonya, Kuzey Kore'nin füzelerinin, münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı

Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin dün fırlattığı füzelerin, ulusal münhasır ekonomik bölgesi sınırlarının dışına düştüğünü bildirdi.

Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin dün fırlattığı füzelerin, ulusal münhasır ekonomik bölgesi sınırlarının dışına düştüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20-24 Mayıs'ta Japonya ve Güney Kore'yi ziyareti öncesi Kuzey Kore'nin füze denemeleri, bölge ülkelerini endişelendiriyor.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kuzey Kore'nin dün fırlattığı "3 füzenin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü" söyledi.

Kişi, Kuzey Kore'nin batı kıyılarından fırlatılan füzelerin 100 kilometre irtifaya ulaştığının ve 350 kilometre seyrettiğinin tahmin edildiğini aktardı.

Fırlatmayı "tamamıyla kabul edilemez" diye niteleyen Kişi, "Kuzey Kore'nin bu faaliyetleri, ülkemizin barış ve istikrarını tehdit ediyor." dedi.

Japon Bakan, füzelerin düştüğü Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) incelemelerde, bölgede seyreden gemi ya da uçaklara yönelik bir hasar saptanmadığını bildirdi.

Fırlatmaya yönelik Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verildiği kaydedildi.

Kuzey'in 2022 başından beri füze denemesi sayısı 15'e yükseldi.

Göreve geldiği Ocak 2021 sonrası Biden'ın ilk kez Asya'daki güvenlik partnerleri Güney Kore ve Japonya'yı ziyareti öncesi füze deneyen Kuzey Kore, dikkatleri üzerine çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı." demişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Kuzey Kore'nin füzelerinin, münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı - Son Dakika


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