Japonya Büyükelçiliği: "İki Lider Japonya-Türkiye Ekonomik İşbirliği Anlaşması Müzakerelerinin Hızlandırılması Konusunda Fikir Birliğine Ulaşmıştır"

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun dün New York'ta yaptığı görüşmeye ilişkin, "İki lider, Japonya- Türkiye Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin en erken zamanda sonuçlandırılmasına yönelik görüşmelerin hızlandırılması konusunda fikir birliğine ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür ve Halkla İlişkiler Bölümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Fumio'nun görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğünün belirtildiği açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin başında, Japonya'nın eski Başbakanı Abe Shinzo'nun vefatı dolayısıyla en derin taziyelerini iletmiş ve BM Genel Kurulu vesilesiyle Başbakan Kishida ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.

İki lider, bölgesel durum hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Başbakan Kishida, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıyı ihlal ettiğini ve uluslararası düzenin temellerini sarsan bir zorbalık olduğunu belirtmenin yanı sıra; bu durumu, hukukun üstünlüğüne ciddi bir meydan okuma olarak kınadığını, herhangi bir bölgede statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir.

Ayrıca Başbakan Kishida, hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ilişkilerinden istifade eden Türkiye'nin girişimlerine ek olarak, dünya bir gıda kriziyle karşı karşıya kalırken, BM, Ukrayna ve Rusya ile sağlanan dörtlü görüşmeler yoluyla, tahıl sevkiyatı için İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi'nin kurulması ve Ukrayna'dan tahıl ihracatının gerçekleştirilmesini mümkün kılan Türkiye'nin sabırlı diplomatik çabaları dolayısıyla takdirlerini ifade etmiştir.

İki lider, Japonya-Türkiye Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin en erken zamanda sonuçlandırılmasına yönelik görüşmelerin hızlandırılması konusunda fikir birliğine ulaşmıştır.

İki lider de kendilerinin önderliğinde, enerji, uzay ve eğitim gibi çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmeye devam edeceği konusunda mutabık kalmıştır."