Japonya, Türkiye'de enerji yatırımı yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Japonya, Türkiye'de enerji yatırımı yapacak - Son Dakika Ekonomi

Japonya, Türkiye'de enerji yatırımı yapacak

6 saat önce

Japon Enechange ve Looop enerji firmaları kurdukları ortak fon üzerinden Denizli'deki bir güneş enerjisi tesisinin işletilmesi için 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Japonya, Türkiye'de enerji yatırımı yapacak, System.String[]

Japon Enechange ve Looop enerji firmaları kurdukları ortak fon üzerinden Denizli'deki bir güneş enerjisi tesisinin işletilmesi için 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmede, Enechange ve Looop firmalarının Türkiye'ye yapacağı yatırıma ilişkin Zoom üzerinden video konferans sistemiyle düzenlenen toplantının detayları paylaşıldı.

Buna göre, Japon Enechange ve Looop şirketlerinin kurdukları ortak fon üzerinden Denizli'deki bir güneş enerjisi tesisinin işletilmesi için 10 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Yatırımın 2029'a kadar toplamda 100 milyon dolar değerine ulaşması hedefleniyor. Söz konusu fona yatırım süresince başka firmalar da katılabilecek.

Toplantıya, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Doğal Kaynaklar ve Enerji Ajansı Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Kaneko Tomohiro, Enechange Üst Yöneticisi Kiguçi Yohei, Looop Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Nakamura Soiçiro ile davetliler katıldı.

Kaneko Tomohiro, buradaki konuşmasında, enerjide dışa bağımlılık açısından Türkiye ve Japonya'nın benzer özelliklere sahip olduğunu belirtti.

İki ülke arasında enerji alanında iş birliği potansiyeli bulunduğuna işaret eden Kaneko "Türkiye'ye enerji alanında yatırım yapmayı düşünen Japon firmalarımızı tebrik ediyor, bizler de bakanlık olarak destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Enechange Üst Yöneticisi Kiguçi Yohei de dekarbonizasyon yatırımlarına yönelik eğilimin karşılığında, yenilenebilir güç tesislerinin işletilmesi, yatırım ve yönetiminin trilyonlarca dolarlık büyüklüğe yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

Firma olarak elektrik gücü veri analiz teknolojilerine giriş fırsatları aradıklarını belirten Kiguçi, deniz aşırı birçok yenilenebilir enerji güç tesislerinde veri analizinin tam kapasiteli uygulanmadığına dikkati çekti. Kiguçi, Enechange veri analiz kapasitelerinin deniz aşırı yatırımlara büyük aşama kaydettireceğine inandığını bildirdi.

"Türkiye'nin devasa piyasa hacmi var"

Looop firması Başkanı ve Üst Yöneticisi Nakamura Soiçiro ise Türkiye'de faaliyete başladıkları için memnun olduklarını belirterek, "Türkiye'nin devasa piyasa hacmi ve büyüme potansiyeli var. Hükümet de iyi bir yatırım ortamı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesinin Türkiye ve Japonya özel sektörlerinin karşılıklı iş birliğinde önemli bir örnek olacağını kaydeden Nakamura, "Türkiye'de başarılı bir sonuç alınmasına yönelik gayret göstereceğim." ifadesini kullandı.

Hedef 2023'te yüzde 30 yenilenebilir

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, dünyanın yeniden hızlı bir kalkınma dönemine gireceğini ve enerji yatırımlarının öneminin zamanla anlaşılacağını kaydetti.

Mercan, Türkiye'nin, enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini yurt dışından sağladığını ve bu oranın aşağıya çekilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin artan genç nüfusu ve ekonomisiyle dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa'da en fazla enerji tüketen beşinci ülke olduğuna işaret eden Mercan, 2023 yılı için yaklaşık 125 bin megavatlık enerji santraline ve kurulu güce ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu kurulu güç içinde gittikçe artan bir paya sahip olacağını belirten Mercan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, üretimdeki payın en az yüzde 30'unun 2023 yılına kadar yenilenebilir enerjiden karşılanması. 20 bin megavatlık rüzgar enerjisi, 5 bin megavatlık güneş enerjisi, 1000 megavatlık jeotermal enerji, 1000 megavatlık biyokütle enerji hedefleri Türkiye için çok uzakta olan hedefler değildir. Türkiye hükümetinin 'feed-in tariff' (şebeke garantisi) stratejisiyle yenilenebilir enerji yatırımları her zaman Türk ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olmaya devam edecektir. Bu nedenle, Türkiye'de yatırım yapacak Japon enerji firmasını geleceğe yönelik vizyonundan dolayı tebrik ederim."

Mercan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki büyük potansiyelinin gelecek dönemde Japon yatırımcıların gündemine gireceğini ümit ettiğini ve konuda her türlü çalışmaya Tokyo Büyükelçiliği olarak destek verileceğini belirtti.

Toplantı sonrası büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "İki ülke arasında kazan-kazan ilişkisinin artarak devam etmesi memnuniyet verici." ifadesi kullanıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:04 Kaynak: AA

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