Japonya ve Tayvan sınırlarını açıyor

Japonya ve Tayvan, yeni gelen gurbetçiler ve diğer uzun süreli oturum sahipleri için 8 Eylül'den itibaren sınırlarını yeniden açmayı kabul ederek yeni koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları hafifletti.

Japonya'da hükümetten yapılan açıklamada, Japonya ve Tayvan'ın yeni gelen gurbetçiler ve diğer uzun süreli oturumu bulunanlar için 8 Eylül'den itibaren sınırlarını yeniden açma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. Öte yandan Japonya'nın Kamboçya, Laos, Malezya ve Myanmar ile de seyahat kısıtlamalarını kaldırma konusunda anlaştığı, ancak bu ülkelerden gelecek kişilerin 14 gün karantina kuralını uygulamak zorunda olacakları aktarıldı. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, "Japonya hem koronavirüsün yayılmasını engellemeye hem de iş faaliyetlerini iyileştirmeyi umuyor. Kısıtlamaların hafifletilmesiyle Japonya'daki yabancı şirketlerin toparlanması beklenirken, salgın nedeniyle durdurulan karşılıklı yatırım projeleri teşvik edilecek" dedi.

Japonya şu anda, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve tüm Avrupa da dahil olmak üzere 159 ülke ve bölgeden herhangi birine giriş yapmış olan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini reddediyor.