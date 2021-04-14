Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, 23-25, 21-25, 26-28 set skoruyla final turunun ilk müsabakasından galip ayrılan taraf Jeopark Kula Blediyespor oldu.
Final müsabakaları kapsamında ilk maçından galip ayrılan Jeopark Kula Belediyespor, Efeler ligine yükselme müsabakaları kapsamında, 15 Nisan Perşembe günü Saat: 12.00'de Hatay Büyükşehir Belediyespor ile 16 Nisan Cuma günü saat:11.00'de Cizre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
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Son Dakika › Güncel › Jeopark Kula Belediyespor, Play-Off Etabına Hızlı Başladı - Son Dakika