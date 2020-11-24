Joe Biden kabinesini açıkladı - Son Dakika

Joe Biden kabinesini açıkladı

24.11.2020 23:42

WASHINGTON (İHA) – ABD başkanlığına seçilen Joe Biden kabinesini açıkladı.

WASHINGTON (İHA) – ABD başkanlığına seçilen Joe Biden kabinesini açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden kabinesini açıkladı. Biden Delaware eyaletinde yaptığı basın toplantısında, kabinesi için "Dünyaya liderlik edecek geri çekilmeyecek" dedi.

Seçilmiş Başkan Biden, ulusal güvenlik ekibinde görev alacak olan 6 kişinin ismini açıklayarak, ekibin ABD tarihinde ilkleri barındırdığına vurgu yaptı. Biden, "ABD Pasifik ve Atlantik'te küresel liderlik rolü üstlenecek. Gereksiz çatışmalarda rol almayacak. Asya-Pasifik bölgesinde ittifakları güçlendirecek" dedi.

Biden, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başına Avril Haines'i atadığını, Haines'in atamasının Kongre tarafından kabul edilmesi halinde teşkilatın başına atanan ilk kadın olacağını açıkladı.

Seçilmiş Başkan, Haines'in yanı sıra Ulusal Güvenlik Departmanı'nın (DHS) başına Alejandro Mayorkas'ı atadığını ve Mayorkas'ın bu göreve atanan ilk göçmen ve Latin Amerikalı olma özelliğini taşıdığını belirtti. Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Jake Sullivan'ın atadığını ve Ulusal Güvenlik Ekibini yönetecek en genç isim olduğunu ifade etti.

Eski Başkan Barrack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan John Kerry'i Çevre Temsilciliği'ne atayan Biden, Kerry'nin bu göreve seçilmesinin dünyada herkese bu konunun önemini göstereceğini belirterek, "Dünyada her masada yeri olacaktır" ifadelerini kullandı. Kerry ise yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülke iklim sorununu tek başına çözemez. Hepimizin başarılı olması için bütün ülkeler bir araya gelmeli. Yoksa hepimiz başarısız olacağız. Başarısızlık bir seçenek değil" dedi.

Biden, Linda Thomas-Greenfield'i Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçiliğine atarken, Greenfield yaptığı açıklamada, "Amerika geri döndü. Çok taraflılık ve diplomasi geri döndü" dedi.

Seçilmiş Başkan, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı pozisyonlarında görev almış Antony J. Blinken'ı ise Dışişleri Bakanı olarak atadığını duyurdu. Blinken yaptığı açıklamada, "ABD olarak hem güven hem de tevazuyla ilerlemeliyiz. Dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Bu nedenle diğer ülkelerle birlikte çalışmalıyız" dedi.

Biden atadığı ekip ile ilgili olarak ise, "Bilmeye ihtiyacım olanları söyleyecekler, bilmek istediklerimi değil" dedi.

Biden, seçimin sona erdiğini duyurdu

Seçilmiş Başkan Biden, 3 Kasım'da ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" dedi.

Öte yandan Pennsylvania ve Nevada'da başkanlık seçimini kazananın Biden olduğu tescillendi. - WASHINGTON

Joe Biden kabinesini açıkladı
Joe Biden kabinesini açıkladı
Joe Biden kabinesini açıkladı
Joe Biden kabinesini açıkladı
Joe Biden kabinesini açıkladı
Joe Biden kabinesini açıkladı
Joe Biden kabinesini açıkladı
Joe Biden kabinesini açıkladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Joe Biden kabinesini açıkladı - Son Dakika


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