Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Josef de Souza, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki Souza, bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde.
Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.
Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futbolcuyu radarına aldı. Josef ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise RAMS Başakşehir olduğu öne sürüldü.
Son Dakika › Futbol › Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor - Son Dakika