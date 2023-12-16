Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig\'e geri geliyor

Yavaş\'a en sert muhalefeti yapan isim bir adım önde

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Josef de Souza, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki Souza, bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

EN CİDDİ ADAY BAŞAKŞEHİR

Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futbolcuyu radarına aldı. Josef ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise RAMS Başakşehir olduğu öne sürüldü.