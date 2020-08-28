Judo Olimpik Kadın Milli Takımı hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika

Judo Olimpik Kadın Milli Takımı hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

- Judo Olimpik Kadın Milli Takımı hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor Antrenör Ercan Çakıroğlu: "Müsabaka takvimleri netleşmese de biz her an hazır olmak istiyoruz" Milli sporcu Özlem Yıldız: "Marşımızı okutma isteği olimpiyatlar için beni motive ediyor" İstanbul kampını tamamlayan Judo...

- Judo Olimpik Kadın Milli Takımı hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Antrenör Ercan Çakıroğlu:

"Müsabaka takvimleri netleşmese de biz her an hazır olmak istiyoruz"

Milli sporcu Özlem Yıldız:

"Marşımızı okutma isteği olimpiyatlar için beni motive ediyor"

ERZURUM - İstanbul kampını tamamlayan Judo Olimpik Kadın Milli Takımı ikinci etap çalışmalarını, Erzurum'da sürdürüyor. 15 Eylül'e kadar sürecek olan ikinci kampta milli sporcular dayanıklılık ve kuvvet idmanları yapıyor.

Judo Olimpik Kadın Milli takımı, Türkiye'nin en yüksek rakımlı kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken kayak merkezinde yükseklik kampına girdi. Milliler, İstanbul kampından sonra ikinci etap olarak girdikleri yükseklik kampında hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Öte yandan milli takım Erzurum kampından sonra ise üçüncü etap kampı olarak Antalya'ya gitmeyi planlıyor.

Her an müsabaka olacakmış gibi hazırlandıklarını belirten Judo Kadınlar Milli Takım Antrenörü Ercan Çakıroğlu, "Pandemi sürecinden sonra ikinci kampımızı Erzurum'da gerçekleştiriyoruz. İlk kampımızı 40 gün olarak İstanbul'da tamamladık. Kampımız Eylül'ün 15'ine kadar devam edecek. Burada kuvvet kazanımı ve dayanıklılık antrenmanlarımız yoğun olacak. Daha sonra Antalya'da üçüncü kampımızı yapacağız ve müsabakaların başlamasını bekleyeceğiz. Şu anda müsabaka programı dünyayı etkileyen virüsten dolayı netleşmiş durumda değil ama biz her an olacak gibi hazırlanıyoruz. Tahmini olarak ekim ayının sonunda müsabakalar başlar diye düşünüyoruz" dedi.

"Tokyo 2021 ve Paris 2024 olimpiyatlarına hazırlanan sporcularımız var"

Şampiyonalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcuların olduğunu söyleyen Çakıroğlu, "2 tane hazır olimpiyat kotası alan sporcumuz var. Kasım ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonasına katılacak olan sporcularımız var. Tüm sporcularımızı hazırlamak amacıyla programlarımızı burada devam ettiriyoruz. Kasım ayında Çek Cumhuriyeti'nde Büyükler Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da Gençler ve 23 yaş Avrupa şampiyonası olacak. Diğer 2 olimpik sporcumuz ise dünyanın her yerinde puan toplamak için müsabakalara çıkıyor. Normalde Tokyo Olimpiyatları bu zamanlarda yapılacaktı. Fakat virüs nedeniyle bir sene ertelendi. Önümüzdeki sene yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına da devam ediyoruz. Şu anda Tokyo 2021 olimpiyatlarına ve Paris 2024 olimpiyatlarına hazırlanan sporcularımız var" diye konuştu.

"Amacımız olimpiyatlarda ülkemize madalya getirmek"

Sporcularının dünya üzerinde kendilerini kanıtladığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye Judo Federasyonumuz, sporcularımızın her türlü ihtiyacını karşılıyor. Çok kariyerli ve başarılı sporcularımız var. Avrupa şampiyonlarımız, dünya ve Akdeniz oyunlarında da şampiyon olmuş sporcularımız mevcut. Burada kampa katılan 13 sporcumuz var ve hepsi kendi kilolarında dünya üzerinde hepsi kendini ispatlamış sporcular. Amacımız olimpiyatlarda ülkemize madalya getirmek. Sporcularıma güveniyorum" açıklamalarında bulundu.

"Ümitler Dünya Şampiyonu olmak benim için başlangıç"

Ümitler Dünya Şampiyonu olmanın kendisi için başlangıç olduğunu belirten Habibe Afyonlu, "Erzurum Yüksek İrtifa Kampına geldik ve antrenmanlarımıza başladık. Şu an kampımız çok verimli geçiyor. Dün dağ tırmanışı yaptık. Buranın rakımı yüksek ve biz deniz seviyesinden geliyoruz. Şu anda alışma sürecindeyiz antrenmanlarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Buranın bize verimli olacağını düşünüyoruz. Burada yükseklik ve kondisyon antrenmanlarına yoğunluk veriyoruz. Dağ tırmanışı, koşu, ve ağırlık antrenmanlarımız var. Minderi unutmamak adına da arada bir judo yapıyoruz. Ümitler Dünya Şampiyonu olmak benim için başlangıç. Büyüklerde şampiyon olmak için hazırlıklarıma devam ediyorum. Umarım olimpiyatlarda da ülkemiz için en iyisini yaparız ve madalya ile döneriz" dedi.

"İstiklal Marşını okutma isteği olimpiyatlara hazırlanmam için beni motive ediyor"

Kampların psikolojik anlamda kendilerine iyi geldiğini söyleyen Özlem Yıldız ise "İlk etaplarda pandemi nedeniyle kamp yapamadık. Herkes kendi evinde çalışmalarına devam etti. Şu an kamplar psikolojik anlamda ve vücudumuz anlamında bize iyi geliyor. Hijyen kurallarına uyarak kampı bitirmeye çalışıyoruz. Geçen sene bu zamanlarda Avrupa şampiyonu oldum. Yine bu zamanlarda olimpiyatlar olacaktı ama iptal oldu. 2024 ve 2028 olimpiyatlarında başarı elde etmek için hazırlanıyorum. Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal marşını okutma isteği beni olimpiyatlara hazırlanmam için motive ediyor" şeklinde konuştu.

Judo Olimpik Kadınlar Milli Takımı Erzurum kampına 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Judo Olimpik Kadın Milli Takımı hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Judo Olimpik Kadın Milli Takımı hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika Spor

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