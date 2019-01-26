Son Dakika Haberleri: Jujitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası

Jujitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası

1 saat önce

JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Jujitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası, System.String[]
JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Ulusal JuJitsu Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen organizasyon, Beylikdüzü Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde iki gün sürecek.

Alt minik, minik, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler, veteranlar, absolut kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için minderde kıyasıya mücadele etti. Sporculara aileleri de müsabaka anında destek verdi.

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, turnuvaya ülke genelinden 18 kulüp ve 150 sporcunun katıldığını söyledi.

Erdoğan, jujitsunun 16. yüzyıldan beri yapılan ve Japonlara ait bir savunma sanatı olduğunu belirterek, "Türkiye'yi bu branşta en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Mart ayında Balıkesir'de Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini aktaran Erdoğan, "Balıkesir'de dereceye giren sporculardan oluşacak milli takım, 26-29 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak Combat JuJitsu Avrupa Şampiyonası'na katılacak." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Beylikdüzü Belediyesinin de destek verdiği turnuva, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:08 Kaynak: AA

İstanbul, Beylikdüzü, Türkiye, Spor
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