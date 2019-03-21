Kabil'de Patlama: 6 Ölü, 23 Yaralı
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de patlama meydana geldiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı
, patlamada 6 kişinin öldüğünü, 23 kişinin de yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:44 Kaynak: İHA
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