Son Dakika Haberleri: Kabil'de Patlama: 6 Ölü, 23 Yaralı

Kabil'de Patlama: 6 Ölü, 23 Yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kabil'de Patlama: 6 Ölü, 23 Yaralı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı, patlamada 6 kişinin öldüğünü, 23 kişinin de yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa
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