Kaçak şekilde küçükbaş hayvan kesilen işletmeye operasyon - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde kaçak şekilde ve hijyenik olmayan koşullarda küçükbaş hayvan kesilen işletmeye operasyon düzenlendi.
Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede kaçak kesim yapıldığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kötü koşullarda kesilen 20 küçükbaş hayvan etine el koydu.
İşletme hakkında yasal işlem başlatan ekipler yaklaşık 400 kiloyu bulan etleri imha etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:46 - Kaynak: AA
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