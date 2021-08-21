Kaçak yaban keçisi avlamaya çalışan avcılara 10 bin lira ceza - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak av yaparken yakalanan 3 kişiye toplam 10 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliğine yapılan ihbarı değerlendirerek Akseki İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, İbradı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, İbradı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı işbirliği halinde yapılan operasyonda, Akseki İlçesi Sinanhoca köyü Dolay mevkisinde yaban keçisi avı yapmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mestan Hisarkaya koordinasyonunda yakalanan 3 kişiden birisinde yivli av tüfeği tespit edildi. Tüfeğin başka bir şahsın üstüne bulundurma ruhsatlı olduğu tespit edilerek Akseki Murtiçi İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

10 bin TL ceza

Kaçak yaban keçisi avından dönen 3 şahsa korunan türü avlamak, korunan alanda avlanmak, yasak sürelerde ve zamanlarda avlanmak, belgesiz avlanmak gibi maddelerinden idari para cezası uygulanmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Şahıslara toplam 10 bin lira ceza uygulandı. Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği av koruma kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği ve kaçak avcılara karşı arazi denetimlerinin sıklaştırıldığı bildirildi. - ANTALYA