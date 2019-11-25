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Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza
6 saat önce
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.
Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri dün akşam Çakırlı Köyü kırsalında 3 kişinin kaçak olarak yaban keçisi avladığını tespit etti. Kaçak av yapan şüpheliler Y.D. (54), M.C. (48) ve G.C. (32) ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilere yasaklı tür avlamaktan dolayı kişi başı 20'şer bin liradan toplam 60 bin lira para cezası kesildi. Avlanan bir yaban keçisi ise Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi.
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