KAÇUV\'un eğitim desteği, bursiyerlerin eğitim yolculuğuna eşlik ediyor

Çocukluk çağı kanseri tanısı alan öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken maddi, psikososyal ve gelişimsel açıdan desteklenmeleri büyük önem taşıyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından hayata geçirilen Umudum Eğitim Burs Programı, bursiyerlerin eğitim yolculuğuna farklı alanlarda katkı sunuyor. Bugün okul öncesinden üniversiteye kadar 300 bursiyere ulaşan Umudum Eğitim Burs Programı, eğitim bursunun yanı sıra psikososyal destek, çevrim içi eğitimler, atölyeler, sosyal etkinlikler, kariyer çalışmaları ve gönüllülük fırsatlarıyla çocukların ve gençlerin eğitim yolculuğunu çok yönlü bir yaklaşımla desteklemeyi sürdürüyor. Programdan yararlanan öğrenciler, eğitim masraflarının hafiflemesinin yanı sıra; akademik başarılarını artırabildiklerini, kendilerini geliştirebildiklerini ve geleceğe daha güçlü hazırlanabildiklerini ifade ediyor.

Eğitim hayatına güç veriyor

Okan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Yaren Damla, “Burs programı, eğitim hayatımı sürdürürken en büyük motivasyon kaynaklarından biri hâline geldi. Eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin yanında olunmasını çok değerli buluyorum. İleride imkânım olduğunda ben de başkalarına destek olmak istiyorum” dedi. İstanbul Medipol Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sahra Vesile, KAÇUV’dan aldığı bursun kendisi için önemli bir destek olduğunu vurguladı. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencisi Melike ise spor yapan, sosyal hayatını sürdürmeye ve kendisini geliştirmeye çalışan bir öğrenci olarak bursun, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde hayatını önemli ölçüde kolaylaştırdığını ifade etti. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3’üncü sınıf öğrencisi Ahmet Eren, KAÇUV ile çocukluk çağı kanserini deneyimlemiş bireylere eğitim hayatlarında destek olmayı amaçlayan çalışmalar aracılığıyla tanıştığını belirterek, “Maddi desteğin yanında benzer süreçlerden geçmiş gençlerin eğitimlerine devam edebilmelerine yönelik bir dayanışmanın parçası olması büyük katkı sağladı. Program sayesinde, kendi deneyimime farklı bir açıdan bakabildim. Ayrıca burs sayesinde eğitimime daha rahat odaklandım” diye konuştu. Tıp fakültesinden mezun olarak şu an hekimlik mesleğine adım atan İrem ise, KAÇUV ile yollarının kesişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Altı yıllık üniversite hayatım boyunca, her açıdan bana destek oldular. Düzenledikleri etkinlikler, hayatıma katkı sağlayan uygulamalar ve hediyeleriyle kendimi hep desteklenmiş hissettim. Bu yolculukta yanımda olduklarını bilmek, geleceğe daha umutla bakmamı sağladı” dedi.

“Bursiyerlerin hayaline ortak oluyoruz”

Umudum Eğitim Burs Programı’nın çocukların eğitim hayatına kesintisiz devam edebilmelerine katkı sunduğunu belirten KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever, bursiyerlerden gelen geri bildirimlerin programın en değerli kazanımlarından biri olduğunu söyledi. Her bursiyerin farklı bir yaşam öyküsü ve hayali olduğunu vurgulayan Yurtsever, “Her çocuğun ve gencin, eğitim yolculuğu da gereksinimleri de gelecek hedefleri de farklı. Biz de onların hayaline ulaşmalarına destek oluyoruz. Bursiyerlerin eğitim hayatlarını sürdürebileceklerini bilmeleri ve bu yolculukta yalnız olmadıklarını hissetmeleri büyük önem taşıyor. Umudum Eğitim Burs Programı’nı da bu anlayışla yürütüyoruz. Çocukların ve gençlerin eğitimlerine devam ederken kendilerini geliştirebilecekleri, sosyal hayata katılabilecekleri ve geleceğe umutla hazırlanabilecekleri bir destek modeli sunuyoruz. Bursiyerlerden aldığımız her geri bildirim de attığımız adımların ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi Umudum Eğitim Burs Programı başvurularını 16 Ekim’e kadar internet sitemiz üzerinden almaya devam edeceğiz. Bu dönemde de daha fazla öğrencinin eğitim hayatına destek olmayı, onların eğitim yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Hakkında:

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 2000 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı hekimleri ve tedavi gören çocukların aileleri tarafından kurulmuştur. Vakıf, çocukların tedavi süreçlerinde aileleriyle birlikte ücretsiz konaklayabilecekleri Aile Evleri ile hizmet vermekte, hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji servislerinde oyun odaları yapımını sağlamakta ve psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürütmektedir. Ayrıca eğitimini yurt içinde sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan kanser tedavisi gören veya tamamlamış okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlamaktadır.

Kanser tedavisi görmüş ve iyileşmiş, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından hayata geçirilen Umudum Eğitim Burs Programı burstan yararlanarak üniversite eğitimine devam eden gençlerden bazıları: