Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi

04.06.2022 13:55
Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi

Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in 2 yaşına giren oğlu Ömer Özkan, ilk adımlarını attı.

Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in 2 yaşına giren oğlu Ömer Özkan, ilk adımlarını attı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 2011'de dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Sert ailesi, oğullarının ilk adımını atmaya başlaması, "anne" ve "baba" demesinin mutluluğunu AA muhabiriyle paylaştı.

Derya Sert, rahim nakli sayesinde kucaklarına aldıkları çocuklarıyla gerçek mucizeyi yaşadıklarını, uzun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Mersin'de 13 yıl önce evlendiklerini aktaran Sert, "13 yıldır bebeğimizi bekliyorduk. 2011'de rahim nakli oldum. Bizden sonra dünyaya örnek oldu ve birçok kadın anne oldu. Yurt dışından gelenler oldu, tecrübelerimi paylaştım." diye konuştu.

Sert, bebeğiyle güzel vakit geçirdiğini, ikinci yaş günü için fotoğraf çektirirken de duygulandıklarını anlattı.

Çocukların çabuk büyüdüğünü dile getiren Sert şöyle konuştu:

"O kadar güzel bir duygu ki. Allah'ıma çok şükür bugünleri gördük. İlk doğduğundaki fotoğraflarına bakıyorum, bir de şimdi bakıyorum çabuk büyüyor. Bize tutunarak adım atmaya çalışıyordu ama dün akşam destek almadan ilk adımlarını attı. Eşimle görünce şaşırdık, duygulandık. Rabb'im isteyenlere nasip etsin. Ömer'im 28 haftalıkken 760 gram doğmuştu, şimdi 8,5 kilogram oldu. Her 'anne' kelimesini duyduğumda şükrediyorum. Çocuğum sağlıklı. Mutlu ve güzel vakit geçiriyoruz. Oyunlar oynuyoruz, geziyoruz. Gezmeyi çok seviyor. Bugün doğum günü, çok mutluyuz. Koskoca 2 yıl geçti. Nakli yapan Ömer Özkan ve Özlenen Özkan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz."

"Naklimiz birçok kadına umut oldu"

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert'e yaptıklarını, bu nakilden sonra farklı ülkelerde de aynı operasyona başlandığını ifade etti.

Operasyonun çok sayıda kadına umut olduğunu belirten Özkan, "Büyük bir mutluluk. Ömer bebek 2 yaşına girdi. Darısı diğer rahim nakli yaptığımız Havva Erdem'in başına. İnşallah yakında onunla ilgili de güzel haberler olur." dedi.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 2 yıl önce anne olmuştu.

YORUMLAR
500
Ünlü profesörden ısıran caretta carettaler için 'Elle beslemeyin' uyarısı Ünlü profesörden ısıran caretta carettaler için 'Elle beslemeyin' uyarısı
Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Derya Sert, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 14:19:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement