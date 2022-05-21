Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
21.05.2022 09:34
224 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda Kadıköy Belediyesi'nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı toplamda 32 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
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21.05.2022 09:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı - Son Dakika