Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Haberin Videosunu İzleyin
Kadıköy\'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
20.12.2025 15:09  Güncelleme: 15:51
Haberin Videosunu İzleyin
Kadıköy\'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
Haber Videosu

İstanbul Kadıköy'de günlük kiralık evde Yavuz Akan ve Demet Altan, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cansız bedenlerin yanında intihar notu ve tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de bir dairede Yavuz Akanve Demet Altan başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

4 GÜNLÜĞÜNE KİRALADIKLARI EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi Nihal Sokak'ta yaşanan olayda, Yavuz Akan ve Demet Altan günlük kiralama şirketinden daireyi 4 günlüğüne kiraladı. Sürenin dolması üzerine dairenin sahibi Yavuz Akan'ı aradı. Telefon aramalarına cevap alamayan daire sahibi eve geldi. Zili çalan ev sahibi kapının açılmaması üzerine dairenin camını kırarak eve girdi. Yavuz Akan ve Demet Altan'ın evin salonunda kanlar içinde yattığını gören daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Cesetlerin yanında tabanca da bulundu. Öte yandan evde yapılan aramada, Yavuz Akan'ın intihar notu da bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Midem bulanıyor artık .. intahar , ölüm, cinayet ... ne oluyor bu insanlığa .. 27 2 Yanıtla
    NURİ YUNAK NURİ YUNAK:
    kıyamet alametleri dünyanın sonu yakındır. 11 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
