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Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

24.12.2021 17:07

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaralı 4 kişinin ise tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybederken, gruptan 4 kişi de yaralanmıştı.

Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi
Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi
Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

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Ziya Bandırmalıoğlu, Şahin Aslan, Kadıköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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