Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Yaralı 4 kişinin ise tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybederken, gruptan 4 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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