Kadın dayanışmasına katkı sağlayacak projeye KOP desteği - Son Dakika
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Kadın dayanışmasına katkı sağlayacak projeye KOP desteği

11.03.2022 14:44
Kadın dayanışmasına katkı sağlayacak projeye KOP desteği

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi, Kırşehir'de Ahiliğin kadın dayanışmasını temsil eden "Bacıyanı Rum" geleneğine hayat verecek projeyi destekledi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi, Kırşehir'de Ahiliğin kadın dayanışmasını temsil eden "Bacıyanı Rum" geleneğine hayat verecek projeyi destekledi.

KOP İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı tarafından 13. yüzyılda kurulan ve dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak kayıtlara geçen Bacıyanı Rum teşkilatı geleneğini sürdürecek proje, KOP İdaresinin desteğiyle Kırşehir'de başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP Bacıyanı Rum Atölyeleri ile İş'te Kadın Projesi" çerçevesinde hazırlanan el işi, deri atölyeleri ve kütüphane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında açıldı.

Açılışta konuşan KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Bacıyanı Rum teşkilatı anlayışının KOP İdaresinin finansman desteğiyle yeniden kadınlara hizmet vereceğini belirterek, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Ahi Evran Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Projenin kadın dayanışmasına örnek olacağını vurgulayan Tongur, "Kadınlar, burada aldıkları mesleki eğitim ve ürettikleri ürünler sayesinde kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma katma değer sağlayan bireyler haline dönüşecek. Kırşehir'in ve Ahi Evran Veli'nin ruhuna uygun bir projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da proje kapsamında çeşitli branşlarda verilecek eğitim hizmetleri ile kadınların mesleki beceri kazanmalarının sağlanacağını, projenin sahadaki ortaklarından Yeşil Beyaz Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi sayesinde ise atölyelerde üretilen ürünlerin satılarak gelir elde edileceğini kaydetti.

Açılışa, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Yeşil Beyaz Kadın Kooperatifi Başkanı Seher Ünsal ile kamu kurumlarının yöneticileri ve üretime katılacak kadınlar katıldı.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ortaklığında belirlenecek kursiyer kadınlara dörder aylık eğitimin ardından sertifika verilecek. Deri kullanılarak üretilecek çanta, cüzdan, kemer, yelek ve ceket gibi aksesuarların satışı ile gelir kapısı oluşturulacak.

Ayrıca proje boyunca kadınlara psikososyal destek sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler verilecek.

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Konya Ovası Projesi, Ahi Evran, Kırşehir, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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