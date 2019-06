Kadın girişimci uçak krizini fırsata çevirip, ekonomiye katkı sağladı

ANTALYA'da kadın girişimci Sibel Cesur Efe (40), 2015'teki Rusya ile uçak krizinin ardından tarım sektörüne yönelerek şeker otu yetiştirmeye karar verdi. Krizi fırsata çeviren Efe, işlenmiş şeker otunun kilosunu 50-100 dolar arasında ihraç ediyor.Antalya'da yaşayan Sibel Cesur Efe, 2015 yılındaki Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından otel işletmeciliğini bırakarak, tarıma yöneldi. Eşiyle birlikte gittiği Japonya tatilinde şeker otu (stevia) bitkisini görüp etkilenen Sibel Cesur Efe, Antalya'nın Aksu ilçesinde 500 metrekare alanda şeker otu bitkisini yetiştirmeye başladı. Şu anda 230 dönüm arazide üretim yapan Sibel Cesur Efe, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli kurduğu fabrikasında şeker otunu işlemeye başladı. İşlenmiş şeker otunun kilosunu 50 ile 100 dolar arasında ihraç eden Efe, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.500 METREKAREDEN 230 DÖNÜM ARAZİYEUçak krizinin ardından turizmden tarıma yöneldiğini anlatan Sibel Cesur Efe, eşiyle birlikte gittiği Japonya tatilinde Stevia tozunun gıda sektöründe kullanıldığını öğrendiğini söyledi. Stevia tozunun kullanım alanlarını ve faydalarını araştırdığını anlatan Efe, "Stevia yani şeker otu, şekerin girdiği her yerde kullanılıyor. Sıfır kalorili ve insan sağlığına zarar vermiyor. Çok fazla işlenmiyor. Japonya'nın diyabetik ve obezite verilerine baktığımızda yüzde 3-4 arasında değişiyor ama Türkiye'de bu veriler yüzde 14-15 arasında. Korkunç bir rakam, her geçen gün artarak devam ediyor. Bu işe çimleme işlemiyle başladık. Yeni işbirliği yeni partner kurarak fidemizi geliştirdik. 500 metrekarede başlamıştık şu an 230 dönüme kadar çıkarttık. Bu işi artırarak devam etmek istiyoruz" dedi.KİLOSU 50-100 DOLAR ARASINDATÜBİTAK destekli kurdukları işleme fabrikasında şeker otunu işlediklerini anlatan Efe, işlenmiş şeker otunu yurtdışına ihraç ettiklerini söyledi. Efe, "İşlenmiş ürünlerde saflık oranı değişiyor. İşlediğimiz şeker otunun kilosunun 50-100 dolar arasında satış portföyümüz var. Stevia Güney Amerika bitkisi olduğu için Akdeniz iklimine uygun. Bütün Akdeniz'de yetiştirebilirsiniz" diye konuştu.'İNSAN VÜCUDUNDAKİ BAKTERİLERİ YOK EDİYOR'Stevia'nın diyabet, şeker ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını anlatan Efe, "Avrupa'da kliniklerde yapılan deneyler sonucunda Stevia'nın insan vücudundaki bakterileri yok ettiği ortaya çıktı. Stevia, kimyasal şekere alternatif olamaz ama bırakın gıda sektörünü, sağlık sektörüne damga vurmaya başladı. Bu gelip geçici bir trend değil. Bu kamu sağlığıyla alakalı bir durum" diye konuştu.'STEVIA'YI ENDÜSTRİYEL ALANA TAŞIMAK İSTİYORUZ'Sibel Cesur Efe, "Hedefimiz Stevia'nın üretimini artırıp, insan sağlığına ve kamuya bir faydamız olsun istiyoruz. Kamu sağlığını daha kaliteli bir yaşam standardına çıkartmalıyız. Stevia'yı endüstriyel bir alana taşımak istiyoruz. Şu anda marketlerde gördüğünüz bu tarzdaki ürünler hep Çin'den geliyor. Yüksek rakamlarla satılıyor. En büyük hedeflerimizden biri gelir durumu ne olursa olsun herkesin ulaşabileceği seviyeye çekmek. Çünkü bu tamamen insan sağlığıyla alakalı. Ulusal sağlık harcamalarımıza baktığımızda kamu sağlığından elde ettiğimiz her bir artı kuruş hazinemizde kalıyor. Sözleşmeli üretimi çiftçimizle beraber artırmak istiyoruz, bundan dolayı devletimizden destek ve teşvik bekliyoruz" dedi.

