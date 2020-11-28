Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor - Son Dakika

Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor

28.11.2020 16:33
Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kadın Kooperatifleri kadınlarımızın ekonomik anlamda daha güçlü ve bağımsız olmaları konusunda katkı sağlamaktadır" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kadın Kooperatifleri kadınlarımızın ekonomik anlamda daha güçlü ve bağımsız olmaları konusunda katkı sağlamaktadır" dedi.

Ankara'da bulunan kadın kooperatifleri tek çatı altında buluşuyor. Mamak Belediyesi, Başkent'in Kadın kooperatiflerinin tek çatı altında toplanmasını sağlamak amacıyla çalıştay düzenledi. Mamak belediyesi ev sahipliğinde Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AKParti İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, İl Ticaret Müdürü Yavuz Karaer, Ankara İl tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ilçe belediye başkanları ve Ankara'da faaliyet gösteren kadın kooperatifi temsilcileri katıldı.

"Kadın emeğine değer katmaya gayret ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kooperatifçiliğin özü dayanışmadır, güçlerini birleştirmedir, emektir, emeğin katma değere dönüşmesidir. Kadın emeğine değer katmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Son yıllarda sayıları hızla çoğalan Kadın Kooperatifleri kadınlarımızın ekonomik anlamda daha güçlü ve bağımsız olmaları konusunda katkı sağlamaktadır. Güçlü bir toplum için kadınlarımızın güçlendirilmesi gerekmektedir. Belediye olarak her zaman kadınlarımızın yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Kadınların desteklenmesi açısından düzenlenen çalıştaydan dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da, girişimçi kadınların 81 ilde destekleneceğini kaydederek, kadınlarla birlik olmaya karar verdiklerini söyledi. Çam, " Özveriyle çalışan, üreten, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan kadın kooperatiflerimizin beklentilerini ve tecrübelerini dinledik. Satış ağlarını oluşturmak, kadınlarımızın e-ticarette varlık göstermeleri konusunda desteklemek için birlik olmaya karar verdik. Birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile aynı çatıda altında bir ve beraber başarıya ulaşacağız. Özelde Ankara'mızın üreten kadınları olmak üzere 81 ilde başlattığımız kadın kooperatifi çalışmalarımız ile girişimci kadınlarımıza yeni imkanlar fırsatlar doğacaktır. Hayırlı olsun" dedi. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da, Tarım Belediyeciliği Projesi kapsamında önemli adımlar atmaya devam ettiklerinin altını çizerek, "Kadın kooperatiflerimiz üreten Türkiye'nin gözbebeğidir" dedi. - ANKARA

Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor
Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor
Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor
Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor
Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor

Murat Köse, Tarım, Mamak, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor - Son Dakika


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