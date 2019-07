Kadın üniversitesi çalışmasına imzalı tepki

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın G20 zirvesinde için gittiği Japonya gezisi sırasında, buradaki kadın üniversitelerinden etkilendiğini ve Türkiye 'de de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na bu yönde çalışma yapmaları yönünde talimat vermesine tepki gösteren Cumhuriyet Kadınları Derneği, karara karşı imza kampanyası başlattı. İzmir 'in Konak ilçesinde imza standı kuran Cumhuriyet Kadınları Derneği, kadın üniversitesi kurulmasına yönelik çalışmaların geri çekilmesini istedi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Konak Şubesi Başkanı Zuhal Of, Türkiye'de karma eğitimin olduğunu belirterek, "Temel Eğitim Kanunu kapsamında, Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri hala yürürlükte. Bu ilkelerden biri karma eğitimdir. Kız liseleri, erkek liseleri ülkemizde hizmet vermiştir. Tek cinsiyetçi eğitimin sosyalleşmeye, karşı cinsi tanımaya, yaşamı ile doğru ve gerçekçi kararlar vermeye engel olduğu bilimsel bir gerçektir" dedi.Derneğin Güzelbahçe Şube Başkanı Mesude Öney ise, "Bilimsel eğitim, kadınlar ya da erkekler için değil geleceğimiz olan tüm gençlerimiz için gereklidir. Cumhuriyet devrimlerinin ışığında karma eğitim ile özgür ve eşit bireyler yetiştirildi. Dernek olarak kadınların her alanda özgür ve eşit bireyler olmasını sağlayacak bilimsel, karma eğitimi önemli buluyoruz" dedi. Kampanya, yarın da devam edecek.