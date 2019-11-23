Son Dakika Haberleri: Kadına şiddete karşı başkent tek yürek
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Kadına şiddete karşı başkent tek yürek

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, Başkent'ten tüm dünyaya "Şiddete Karşı Karanlığı Aydınlat" çağrısı yapılacak.

Kadına şiddete karşı başkent tek yürek, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, Başkent'ten tüm dünyaya "Şiddete Karşı Karanlığı Aydınlat" çağrısı yapılacak.


Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekilecek etkinlikler kapsamında şiddetin her türüne "dur" denilecek.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ Belediyeleri ile İsveç Büyükelçiliği ortaklığında 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinlikler ve sergilerle kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturucak.


Başkent, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, Büyükşehir Belediyesi hem ev sahibi olarak hem de destek verdiği etkinliklerle Başkentlilere birçok ilki de yaşatacak.


Büyükşehir'den "Kadın Dostu Başkent"e yakışır etkinlikler


Kadınlar için yaptığı ayrıcalıklı çalışmalarla "kadın dostu kent" olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştireceği çeşitli etkinliklerin yanı sıra yeni uygulamaları da hayata geçirecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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