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Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe sayısı bine çıkarılacak - Son Dakika

Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe sayısı bine çıkarılacak

22.07.2021 10:31
Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe sayısı bine çıkarılacak, System.String[]

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2015 yılından bu yana yürütülen elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılacağını söyledi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2015 yılından bu yana yürütülen elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılacağını söyledi. Çalık, "400'e yakın elektronik kelepçe var ve bu sayı 2021 yılı sonu itibariyle bine kadar çıkarılacak" dedi.

Öznur Çalık, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren Türkiye'de kadına yönelik şiddetle ilgili çok ciddi mücadele başladığını söyledi. Çalık, "2002 yılından sonra sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem kadının güçlenmesi hem de istihdamı ve eğitimi dahil olmak üzere önündeki tüm engellerin kaldırılması adına çok önemli adımlar atıldı. Kadının güçlenmesi ile birlikte ailenin güçleneceği, aile ile birlikte toplumun güçleneceği ve ülkemizin güçleneceğini düşünerek çok önemli adımlar attık. Kadını erkeğe göre daha az desteklersek ya da desteklenirse; tek kanatlı kuş misali bir kuşun uçamayacağını hepimizin bilmesi lazım. Bu vesileyle yasal düzenlemeleri yaptık. Bu yasal düzenlemelerle 2004 yılında anayasada yapmış olduğumuz değişiklik ve anayasanın 10'uncu maddesindeki yapmış olduğumuz değişiklik sonrasında 2005 yılındaki kurmuş olduğumuz töre ve namus cinayetlerinin araştırılmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları neticesinde 2006 yılındaki başbakanlık genelgesi ve sonrasında 2010 yılında tekraren anayasanın 10'uncu maddesinde kadına yönelik yapmış olduğumuz pozitif ayrımcılık bizim için çok önemli adımlardı."

'ŞÖNİM'LERİN SAYISI ARTACAK'Çalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nu kurduklarını kaydederek, "Bu esnada sadece bakanlıklarımızı değil, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), yüksek yargıyı, medyayı, sivil toplum örgütlerinin her birini ayrı ayrı hiç ayrım gözetmeksizin tüm kesimleri; seküler kesimleri de muhafazakar kesimleri de tek tek dinledik. Şimdiye kadar bakanlıklarımızın yapmış olduğu çok önemli çalışmalar vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenleme ile şu anda 81 ilimizde konukevlerimiz var. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM) var. 81 ilimizdeki ŞÖNİM'lerin sayısının artırılması gerektiğini sayın bakanımızla paylaştık. Sayın cumhurbaşkanımız da bu konuda teyit etmiş vaziyette. Aynı zaman da konukevlerimiz de bizim için çok önemli. Şiddete maruz kalan kadınlarımızın konukevine yerleştirilmesi, psikolojik tedavisi, istihdamla ilgili sorunlarının çözümü ve bunlarla ilgili yapmamız gereken çalışmaları da bakanlığımız ile paylaşmış vaziyetteyiz" diye konuştu. 'ELEKTRONİK KELEPÇE SAYISI BİNE ÇIKACAK'Çalık, özellikle Kadına Destek Uygulaması'nın (KADES) tüm Türkiye'de şiddetin önlenmesi için atılan çok önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Uluslararası alanda da KADES uygulaması çok ciddi manada dikkat çekti. Türkiye'de 19 tane mukim büyükelçi ve temsilcisini Meclisimizde ağırladık. Onlar da özellikle KADES'in altını çizerek Türkiye'deki uygulama için bizlere teşekkürlerini ilettiler. Şu anda KADES uygulaması 2,5 milyon kadın tarafından indirilmiş vaziyette. Aynı zamanda Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın beraberce yürüttükleri elektronik kelepçe uygulaması çok önemli adımlardan bir tanesi. İlk 15 ilde başlanmıştı. Şimdi tüm Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor. 400'e yakın elektronik kelepçe var ve bu sayı 2021 yılı sonu itibariyle bine kadar çıkarılacak" ifadelerini kullandı.'KADIN HAKİM ORANIMIZI YÜZDE 322 ARTIRDIK'

Çalık, Adalet Bakanlığı'nın da atmış olduğu çok önemli adımlar olduğunu hatırlatarak, "Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi özellikle kadın savcı ve hakim sayılarımızın artmış olması. 2002 yılındaki kadın savcı oranımızı yüzde 722 oranında artırmış vaziyetteyiz. Kadın hakim oranını yüzde 322 oranında artırmış vaziyetteyiz. Burada özellikle kadınlarımızın adli makamlarca güçlendirilmiş olması çok önemli. Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda da 'kadın savcı ve hakim sayılarının artıyor olması gelecek olan şikayetlerde de eğitimleri ile birlikte alacak ya da verecekleri kararları da etkileyecektir' diye düşünüyorum. Ayrıca Adalet Bakanlığımızın bünyesinde özel adli görüşme odaları da 81 ilimizde kurulmuş vaziyette. Ayrıca bununla beraber artık kadınlarımıza yönelik, ailelerimize yönelik herhangi bir şiddet olduğunda spesifik bir alan olarak tedbir mahkemelerini de kurmuş vaziyetteyiz ve tedbir mahkemelerimiz de şu anda 81 il 484 ilçemizde kurulmuş vaziyette" dedi.


Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe sayısı bine çıkarılacak
Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe sayısı bine çıkarılacak

Milletvekili, AK Parti, Malatya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe sayısı bine çıkarılacak - Son Dakika


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