'KADININ SORUNU ERKEĞİN MESELESİ' PROJESİNDE GİDİLEN İLK ŞEHİR DİYARBAKIR OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

'KADININ SORUNU ERKEĞİN MESELESİ' PROJESİNDE GİDİLEN İLK ŞEHİR DİYARBAKIR OLDU

15.05.2022 18:32
'KADININ SORUNU ERKEĞİN MESELESİ' PROJESİNDE GİDİLEN İLK ŞEHİR DİYARBAKIR OLDU

SEMRA Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla, 7 bölgede 7 ayrı şehirde yapılması planlanan 'Kadının Sorunu Erkeğin Meselesi' projesinin ilki Diyarbakır'da yapıldı.

SEMRA Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla, 7 bölgede 7 ayrı şehirde yapılması planlanan 'Kadının Sorunu Erkeğin Meselesi' projesinin ilki Diyarbakır'da yapıldı.

7'den 70'e değişim hareketi sloganıyla Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Songül Öden ile öğretmen ve öğrenciler ile velileri katıldı.

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, farkındalık yaratmak amacıyla böyle program yaptıklarını belirterek, 'Kadının sorunu erkeğin meselesi' derken aslında kadın sorunlarını erkeklerin mesele haline getirmemesini istiyoruz. Böylelikle hep birlikte buna bir çözüm bulabiliriz.

Zaten kadınlar bunu uzun zamandır paylaşıyorlar, mücadele veriyorlar ama erkekler hep izleyici kısmında oluyor. O yüzden bizim amacımız erkekleri de bu değişimin bir parçası haline getirip bu harekete dahil etmek. 7 bölgede 7 şehre gideceğimizi söylemiştik. Diyarbakır'da başladık bundan sonra farklı şehirlerde devam edeceğiz" dedi.

"İNSANLAR NE OLURSA OLSUN HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEMELİLER"

Songül Öden de toplumda küfrün öznesinin kadın olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kadına atfedilenleri zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir oluşum başlattıkları için böyle bir farkındalık yarattıkları için çok memnun oldum. Babasız büyümüş bir kız çocuğu olarak ben hep bunu söylerdim; onun babası var, onların imkanları var, onların şeyleri var. Hep böyle düşünürdüm ama ablalarım çok kitap okuyan ablalardı. Bu benim için müthiş bir şanstı. Ben ne zamanki edebiyata yöneldim. Oradaki insanların ilham verici hayatlarını okuduğumda dünyanın değiştirilebilir bir yer olduğunu, benim hayatımın da değişebileceğini düşündüm. Buna karar verdiğim zamanı bile çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla mücadeleci bir alan oldu benim için bu ama insanlar hayallerinden vazgeçmemeliler, ne olursa olsun.?

YORUMLAR
500
Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı Evlat nöbetindeki baba Ömer Özkan: 'Kızım seni bu devlettin parasıyla okuttum, dön gel' Evlat nöbetindeki baba Ömer Özkan: 'Kızım seni bu devlettin parasıyla okuttum, dön gel'

Bahçeşehir Koleji, Songül Öden, Enver Yücel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KADININ SORUNU ERKEĞİN MESELESİ' PROJESİNDE GİDİLEN İLK ŞEHİR DİYARBAKIR OLDU - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:40:47. #1.12#
SON DAKİKA: 'KADININ SORUNU ERKEĞİN MESELESİ' PROJESİNDE GİDİLEN İLK ŞEHİR DİYARBAKIR OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement