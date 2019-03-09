Kadınlar Basketbol Süper Ligi
24 dakika önce
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Mesut ÖztürkBellona Kayseri Basketbol: Sims 18, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 2, Gamze Takmaz, Ibekwe 19, Ivankovic 26, Gizem Sezer 4, Tuğba Oral 5Beşiktaş: Epoupa 6, Melek Uzunoğlu 4, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 6,...
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Mesut Öztürk
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 18, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 2, Gamze Takmaz, Ibekwe 19, Ivankovic 26, Gizem Sezer 4, Tuğba Oral 5
Beşiktaş: Epoupa 6, Melek Uzunoğlu 4, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 6, Bahar Çağlar 10, Akhator 14, Mircheva 6, Bahar Yapar, Elif Bayram
1. Periyot: 21-18
Devre: 44- 38
3. Periyot: 63 - 57
Beş faulle çıkan: 34.17 Bahar Çağlar (Beşiktaş), 34.39 Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-77 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:36 Kaynak: AA
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