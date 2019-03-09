Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24 dakika önce

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Mesut ÖztürkBellona Kayseri Basketbol: Sims 18, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 2, Gamze Takmaz, Ibekwe 19, Ivankovic 26, Gizem Sezer 4, Tuğba Oral 5Beşiktaş: Epoupa 6, Melek Uzunoğlu 4, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 6,...

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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi


Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Mesut Öztürk

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 18, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 2, Gamze Takmaz, Ibekwe 19, Ivankovic 26, Gizem Sezer 4, Tuğba Oral 5

Beşiktaş: Epoupa 6, Melek Uzunoğlu 4, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 6, Bahar Çağlar 10, Akhator 14, Mircheva 6, Bahar Yapar, Elif Bayram

1. Periyot: 21-18

Devre: 44- 38

3. Periyot: 63 - 57

Beş faulle çıkan: 34.17 Bahar Çağlar (Beşiktaş), 34.39 Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-77 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Spor
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