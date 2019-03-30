Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 80 - İstanbul Üniversitesi: 76

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 80 - İstanbul Üniversitesi: 76

7 dakika önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, sahasında oynadığı İstanbul Üniversitesi maçını 80-76 kazandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 80 - İstanbul Üniversitesi: 76, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, sahasında oynadığı İstanbul Üniversitesi maçını 80-76 kazandı.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Çelik xx Ahmet Murat Arıkanlı xx Anıl Veziroğlu xx

Bellona Kayseri Basketbol: Maja Miljkovic x 5, Gizem Sezer xx 5, Luca Ivankovic xxxx 21, Melike Oral xxx 12, Gamze Takmaz x 7, Aysun Yararbaş x 4, Fatma Dikmen xx 8, Maryam Gültekin xxx 14, Ezgi Manlacı x 2, Derya Kavak x 2, Cansu Çolak x

Antrenör: Ayhan Avcı

İstanbul Üniversitesi: İlayda Güner xx 6, Yasemin Güneş xx 11, Feride Akalan xxx 18, Gülse Uğur xxx 16, Imani Watkins x 2, Şuğranur Hatice Sönmez x 4, Kardelen Gezgin x 9, Eylül Minez x 6, Aminata Fall x, Meltem Topaloğlu x, Hande Güven x 4

Antrenör: Emre Özsarı

1. Periyot: 20-11 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

Devre: 33-28 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

3. Periyot: 59-48 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

5 Faul: Kardelen Gezgin (İstanbul Üniversitesi) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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