Kadınlar ekmek teknelerinin kaldırılışını gözyaşlarıyla izlediler - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Dağtekke Mahallesi'nde bulunan üretici pazarındaki konteynerler, vinç ve kamyonlarla ilçe belediyesi tarafından kaldırıldı. Pazarda satış yapan kadınlar, geçmiş yıllarda kendilerine tahsis edilen konteynerlerin kaldırılmasını gözyaşları içinde izleyerek tepki gösterdi.

Torbalı ilçesinde bulunan Dağtekke Mahallesi'ne, geçtiğimiz yıllarda köy halkının evlerinde ürettikleri ürünleri satmak amacıyla üretici pazarı kurulmuştu. Pazar, bir süre sonra ise Torbalı Belediyesi tarafından kaldırılmak istenmiş, vatandaşların yerlerini terk etmek istememesi sonucunda birkaç kez kaldırılamamıştı. Son olarak mahalleye bir kez daha gelen belediye ekipleri, vinç ve kamyonlarla beraber köylülere tahsis edilmiş olan konteynerleri kaldırdı. Konteynerlerde satış yapan vatandaşlar, vinçlerin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.

Vatandaşlar, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un kendilerine söz verdiklerini ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da, konu hakkında açıklama yaptı. Başkan İsmail Uygur'u eleştiren Günaydın, "Zulümle abad olunmaz. CHP'li İsmail Uygur; yapılanı yıkmak, hakikati çiğnemek, var olanı yok etmek üzerine kurduğu belediyecilik anlayışıyla tam bir garabet ve hezimete dümen kırmıştır. Bu insanları ahı yerde kalmayacak. Köylünün ekmeğine göz diken, despot ve nobran yönetim anlayışıyla kibirden kulelerde oturan CHP'li İsmail Uygur sonun başlangıcındadır. Torbalı halkına duyduğu nefreti gizlemeyen, her fırsatta Torbalı'dan intikam almak için çeşitli konularda garip icraatlere imza atan Uygur'un oturduğu kibir kulesinden milletin helal oylarıyla ineceği günü hep birlikte göreceğiz" dedi. - İZMİR