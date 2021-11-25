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Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi - Son Dakika

Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi

25.11.2021 17:35
Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde tespit edilen endemik yeni tür, keşfeden kadın akademisyenin kızı Zeynep'in adıyla bitki literatürüne girdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde tespit edilen endemik yeni tür, keşfeden kadın akademisyenin kızı Zeynep'in adıyla bitki literatürüne girdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, keşfettiği endemik türün, Antakya'da kayalık dar bir vadi haricinde dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmadığını belirtti.

Gen merkezinin İran'ın Zagros Dağları olduğunu kaydeden Güzel, tür hakkında şu bilgileri verdi:

"1000 metre üzerindeki yüksekliklerde, karasal iklimde yetişen Dionysisa-Işıkotları cinsine mensup bir tür. 195 metrede, Antakya dağlarında keşfedilen bu tür ile cinsin Akdeniz kıyılarındaki ilk türü keşfedilmiş oldu. O kadar nadir ki Antakya dağlarındaki daracık, saklı bir kayalık vadi haricinde dünyanın hiçbir yerinde yok. Keşif, cinsin yayılış alanından çok uzak oluşu ve geri kalan türlerinden oldukça farklı özelliklere sahip oluşu ile bilim camiasında da yankı uyandırdı. Bu endemik bitki keşfi ile Türkiye bitki örtüsünün dünyadaki eşsiz yeri bir kere daha tescillenmiş oldu."

Güzel, sarı renkli bu yeni türün, Orta Asya kökenli cinsin diğer türlerinden üç çentikli, adeta fırfırlı taç yaprakları ile ayrıldığını kaydetti.

Keşfettiği bitkiyi kadınlara ithafen isimlendirdi

Çiçeğe kızının ismi olan Zeynep adını verdiğini ve bilimsel makalede "Zeynep Işık Çiçeği" (Dionysia zeynepiae) olarak yayınlandığını aktaran Güzel, zor şartlara rağmen ayakta kalabilen ve ışıl ışıl parlayabilen bu türün kendisine, narin görünümüne rağmen çelik gibi dirençli bir kadını çağrıştırdığını anlattı.

Bu yüzden bitkiyi kızının adını vermesinin yanı sıra tüm kadınlara atfettiğini kaydeden Güzel, "Zeynep adı güzellik ve süs ile özdeş. Coğrafyamızdaki en yaygın kadın adı olduğundan çiçeğe Zeynep ismini, başta kızım olmak üzere bütün hemcinslerime ithafen verdim. Çetin coğrafyamızda yüzyıllardır güneş gibi parlayan bütün Zeynep'lere, ninelerimize, analarımıza, kızlarımıza ve torunlarımıza atfediyorum. Şartlar ne denli güçleşirse güçleşsin, parlamayı hiç unutmasınlar diye." ifadelerini kullandı.

Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi
Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi
Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi
Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi

Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Hatay, Bitki, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi - Son Dakika


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