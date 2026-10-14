Kadınlarda testosteron eksikliği nelere yol açıyor? Doç. Dr. Nazlı Özkan anlattı

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Doç. Dr. Nazlı Özkan, kadınlarda testosteron hormonunun işlevlerini, menopoz sonrası yaşanan hormonal değişimleri ve testosteron tedavisine ilişkin merak edilenleri anlattı. Özkan, hormon dengesinin korunmasında yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin de etkili olabileceğine dikkat çekti.

TESTOSTERON SADECE ERKEKLERDE BULUNMUYOR

Toplumda genellikle erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun kadın vücudunda da salgılandığını belirten Özkan, bu hormonun kadın sağlığındaki rolüne değindi. Kadınlarda erkeklere kıyasla daha düşük seviyelerde bulunan testosteronun enerji düzeyi, kas yapısı ve cinsel işlevlerle ilişkili olduğunu ifade etti.

TESTOSTERON AZALMASI ENERJİYİ VE CİNSEL İSTEĞİ ETKİLEYEBİLİYOR

Kadınlarda testosteron seviyesinin azalmasıyla birlikte bazı fiziksel ve cinsel değişimlerin görülebileceğini anlatan Özkan, enerji düşüklüğü, kas kütlesinde azalma ve cinsel istekte gerilemenin olası etkiler arasında bulunduğunu söyledi.

Menopoz sonrasında yaşanan hormonal değişimlere de değinen Özkan, bu dönemde ortaya çıkan belirtilerin değerlendirilmesinde hormon seviyelerinin ve kişinin genel sağlık durumunun birlikte ele alınmasının önemini vurguladı.

KADINLARDA TESTOSTERON TEDAVİSİNİN FDA ONAYI YOK

Programda kadınlarda testosteron kullanımının tıbbi ve yasal boyutları da ele alındı. Özkan, kadınlara yönelik testosteron tedavisinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir testosteron ürününün bulunmadığını belirtti.

Testosteronun belirli klinik durumlarda hekim değerlendirmesiyle endikasyon dışı olarak reçete edilebildiğini anlatan Özkan, bu yaklaşımın her kadın için uygun olmadığını ve tedavi kararının kişiye özel verilmesi gerektiğini ifade etti.

KRONİK STRES VE PLASTİKLER HORMON DENGESİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Hormon sağlığını etkileyen çevresel faktörlere de dikkat çeken Özkan, kronik stresin testosteron üretimini baskılayabileceğini söyledi.

Günlük yaşamda kullanılan bazı plastik ürünlerde bulunan endokrin bozucu kimyasalların da hormonal sistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Özkan, hormon sağlığının yalnızca yaşa veya menopoz sürecine bağlı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

"TEDAVİ ÖNCESİNDE DETAYLI HEKİM MUAYENESİ ŞART"

Testosteron tedavisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Nazlı Özkan, herhangi bir hormon tedavisine başlanmadan önce ayrıntılı hekim muayenesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Özkan, hastanın şikâyetlerinin, tıbbi geçmişinin ve gerekli görülen tetkiklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek hormon tedavisinin mutlaka uzman hekim kontrolünde planlanması gerektiğinin altını çizdi.