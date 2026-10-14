Kadınlarda testosteron eksikliği nelere yol açıyor? Doç. Dr. Nazlı Özkan anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlarda testosteron eksikliği nelere yol açıyor? Doç. Dr. Nazlı Özkan anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun kadın sağlığında da önemli bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Nazlı Özkan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Özkan, testosteron seviyesindeki azalmanın enerji, kas kütlesi ve cinsel istek üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken hormon tedavisi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Doç. Dr. Nazlı Özkan, kadınlarda testosteron hormonunun işlevlerini, menopoz sonrası yaşanan hormonal değişimleri ve testosteron tedavisine ilişkin merak edilenleri anlattı. Özkan, hormon dengesinin korunmasında yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin de etkili olabileceğine dikkat çekti.

TESTOSTERON SADECE ERKEKLERDE BULUNMUYOR

Toplumda genellikle erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun kadın vücudunda da salgılandığını belirten Özkan, bu hormonun kadın sağlığındaki rolüne değindi. Kadınlarda erkeklere kıyasla daha düşük seviyelerde bulunan testosteronun enerji düzeyi, kas yapısı ve cinsel işlevlerle ilişkili olduğunu ifade etti.

Kadınlarda testosteron eksikliği nelere yol açıyor? Doç. Dr. Nazlı Özkan anlattı

TESTOSTERON AZALMASI ENERJİYİ VE CİNSEL İSTEĞİ ETKİLEYEBİLİYOR

Kadınlarda testosteron seviyesinin azalmasıyla birlikte bazı fiziksel ve cinsel değişimlerin görülebileceğini anlatan Özkan, enerji düşüklüğü, kas kütlesinde azalma ve cinsel istekte gerilemenin olası etkiler arasında bulunduğunu söyledi.

Menopoz sonrasında yaşanan hormonal değişimlere de değinen Özkan, bu dönemde ortaya çıkan belirtilerin değerlendirilmesinde hormon seviyelerinin ve kişinin genel sağlık durumunun birlikte ele alınmasının önemini vurguladı.

Kadınlarda testosteron eksikliği nelere yol açıyor? Doç. Dr. Nazlı Özkan anlattı

KADINLARDA TESTOSTERON TEDAVİSİNİN FDA ONAYI YOK

Programda kadınlarda testosteron kullanımının tıbbi ve yasal boyutları da ele alındı. Özkan, kadınlara yönelik testosteron tedavisinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir testosteron ürününün bulunmadığını belirtti.

Testosteronun belirli klinik durumlarda hekim değerlendirmesiyle endikasyon dışı olarak reçete edilebildiğini anlatan Özkan, bu yaklaşımın her kadın için uygun olmadığını ve tedavi kararının kişiye özel verilmesi gerektiğini ifade etti.

KRONİK STRES VE PLASTİKLER HORMON DENGESİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Hormon sağlığını etkileyen çevresel faktörlere de dikkat çeken Özkan, kronik stresin testosteron üretimini baskılayabileceğini söyledi.

Günlük yaşamda kullanılan bazı plastik ürünlerde bulunan endokrin bozucu kimyasalların da hormonal sistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Özkan, hormon sağlığının yalnızca yaşa veya menopoz sürecine bağlı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

"TEDAVİ ÖNCESİNDE DETAYLI HEKİM MUAYENESİ ŞART"

Testosteron tedavisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Nazlı Özkan, herhangi bir hormon tedavisine başlanmadan önce ayrıntılı hekim muayenesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Özkan, hastanın şikâyetlerinin, tıbbi geçmişinin ve gerekli görülen tetkiklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek hormon tedavisinin mutlaka uzman hekim kontrolünde planlanması gerektiğinin altını çizdi.

Nazlı ÖzkanTestosteronEnerjiKadınStresSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu Hayatı değişti Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi Nedeni sonradan ortaya çıktı Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı
40 yaşında hayatını kaybetti Geride 20 can dostu kaldı 40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
16:07
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
15:29
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray’a olay hareket Resmen dalga geçti
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti
15:17
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
15:17
Osimhen baba oluyor Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
15:15
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 16:50:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlarda testosteron eksikliği nelere yol açıyor? Doç. Dr. Nazlı Özkan anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei