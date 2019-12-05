Son Dakika Haberleri: Kadınların yetenekleri ortaya çıkıyor
Son Dakika Güncel Kadınların yetenekleri ortaya çıkıyor - Son Dakika

Kadınların yetenekleri ortaya çıkıyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi bünyesinde yeniden düzenlenen Meslek Edindirme Kursları BELMEK çatısı altında yaklaşık 850 kişi eğitim alıyor.

Kadınların yetenekleri ortaya çıkıyor, System.String[]

Düzce Belediyesi bünyesinde yeniden düzenlenen Meslek Edindirme Kursları BELMEK çatısı altında yaklaşık 850 kişi eğitim alıyor.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün göreve başladığı ilk günlerde dile getirdiği ve sosyal hizmetlerde çığır açan bir Düzce Belediyesi ortaya çıkarma çabaları sonuçlarını ortaya koymaya başladı.


Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme Kurslarının yeniden yapılandırılması yönünde talimat veren Başkan Özlü'nün fikir ve projeleri ile kurulan BELMEK bünyesinde eğitim verilecek branşlar da yenilendi.


Eski Film Platosu, Cumhuriyet mahallesinde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi, Kalıcı Konutlar Bölgesi Hanımlar Lokali, Konuralp ve Kültür Merkezi olmak üzere 5 farklı yerde eğitim merkezi kurulan BELMEK bünyesinde İğne oyası, Tel kırma, El nakışı, Mefruşat, Seramik, Çini, Geri dönüşüm, Resim, Pasta, Yemek, Kırkyama, Bağlama, Diksiyon, Yönetici asistanlığı, Gitar, İşaret dili, Ahşap boyama, Drama, Ebru, İlk Yardım ve Çömlek olmak üzere 21 farklı branşta eğitim veriliyor.


BELMEK bünyesinde yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlar gerek sosyal medya üzerinden gerekse en yakın BELMEK eğitim merkezlerine giderek yeni dönem kayıtları ve kurs içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:00:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınların yetenekleri ortaya çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]