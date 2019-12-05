Kadınların yetenekleri ortaya çıkıyor

Düzce Belediyesi bünyesinde yeniden düzenlenen Meslek Edindirme Kursları BELMEK çatısı altında yaklaşık 850 kişi eğitim alıyor.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün göreve başladığı ilk günlerde dile getirdiği ve sosyal hizmetlerde çığır açan bir Düzce Belediyesi ortaya çıkarma çabaları sonuçlarını ortaya koymaya başladı.



Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme Kurslarının yeniden yapılandırılması yönünde talimat veren Başkan Özlü'nün fikir ve projeleri ile kurulan BELMEK bünyesinde eğitim verilecek branşlar da yenilendi.



Eski Film Platosu, Cumhuriyet mahallesinde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi, Kalıcı Konutlar Bölgesi Hanımlar Lokali, Konuralp ve Kültür Merkezi olmak üzere 5 farklı yerde eğitim merkezi kurulan BELMEK bünyesinde İğne oyası, Tel kırma, El nakışı, Mefruşat, Seramik, Çini, Geri dönüşüm, Resim, Pasta, Yemek, Kırkyama, Bağlama, Diksiyon, Yönetici asistanlığı, Gitar, İşaret dili, Ahşap boyama, Drama, Ebru, İlk Yardım ve Çömlek olmak üzere 21 farklı branşta eğitim veriliyor.



BELMEK bünyesinde yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlar gerek sosyal medya üzerinden gerekse en yakın BELMEK eğitim merkezlerine giderek yeni dönem kayıtları ve kurs içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler. - DÜZCE