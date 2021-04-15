ÖZGÜR DURAN'IN ANNESİ : DOĞUM GÜNÜMDE HEDİYE ALDIM - Son Dakika

Kadir Şeker'in dosyası, Yargıtay'a gönderildi (2)

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in dosyasının Yargıtay'a gönderilmesi, Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Dalkılınç ve kardeşi Remzi Duran tarafından sevinçle karşılandı. Mübeyyen Dalkılınç, bugün doğum günü olması nedeniyle hediye almış gibi olduğunu söyledi. Yargıtay'dan da sevindirici bir karar çıkacağını beklediğini belirten Dalkılınç, "Bugün doğum günümdü ve bir sürpriz hediye aldım. Oğlumun her zaman arkasındayım. Yargıtay'dan da güzel bir karar geleceğini bekliyorum" dedi.

Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran da hem Kadir Şeker'in hem de kendilerinin itirazlarının reddine az da olsa sevindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu da davaya katılmak için dilekçe vermişti. Onların müdahil olma istekleri de reddedildi. Biz Kadir Şeker'e verilen cezayı az bulmuştuk ve itiraz ettik. Bizim itirazımız reddedildi. Bizimle birlikte Kadir Şeker tarafı da cezanın çok olduğuna dair itiraz etti ama onların itirazı da reddedildi. Az da olsa sevinçliyiz."