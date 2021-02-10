Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiası - Son Dakika

Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiası

10.02.2021 16:26
Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiası, System.String[]

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kadir Şeker, 'kiralık katil' olmakla suçlanmıştı. Delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu belirlendi. Mesajları atan kişinin, Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kadir Şeker, 12,5 yıl hapse çarptırıldı. Kadir Şeker'in sanık olduğu olayda ölen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, "Bu planlı bir cinayet" diyerek savcılığa başvurmuştu. Aile Ayşe Dırla, sevgilisi Murat Hanlı, eski kocası ve kız kardeşi Figen Dırla'nın da aralarında bulunduğu 8 kişiden şikâyetçi olmuştu. Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu iddia eden Dalkılıç, delil olarak da Kadir'in adının geçtiği bazı Instagram mesajlarını göstermişti.

MESAJLAR SAHTE ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Instagram mesajlarının sahte olduğu anlaşıldı. Dilekçeyle birlikte savcılığa verilen mesajlara göre 'demirelozcanan' adlı bir Instagram hesabından 'adarcananyazcan' adlı hesaba "Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun. O it gelmek üzere dikkat et, görmesin seni" mesajları atıldı. Cevaben de "Tamam gülüm" mesajı geldi. Tarih ve saat bilgisi olmayan mesajlar, Kadir'in planın içinde olduğu intiba yaratmak için oluşturulmuştu.

ÖZGÜR DURAN'IN ARKADAŞI ÇIKTI

Mesajları ölen Özgür'ün, Yusuf Özten adlı arkadaşı hazırlamıştı. Amacı ise 'Elimde cinayete dair bilgi var' diyerek Özgür'ün ailesinden para almaktı. Duran'ın annesini ve avukatını arayan Yusuf Özten, yazışmaların Ayşe Dırla ile sevgilisi Murat Hanlı arasında geçtiğini, Özgür'ü öldürtmeyi böyle planladıklarını anlattı. Mesajlardaki 'Kadir' adlı kişinin de Kadir Şeker olduğunu söyledi. Ayrıca Özgür'ün kendisine 5 bin lira borcu olduğunu, bu parayı da ödemelerini istedi. Elindeki bilgileri anlatmak için de ayrıca para talep etti.

SUÇU BAŞKASINA ATTI

İfade veren Yusuf Özten, "Özgür benim eski arkadaşım, uyuşturucudan cezaevine girdim, çıkınca Özgür'ün öldürüldüğünü öğrendim" dedi. Özten kendisini Özgür Duran'ın, Ali adlı bir başka arkadaşının yönlendirdiğini "Özgür'ün annesinden 5 bin lira alacağım var, dediğimi yap gerisine karışma" dediğini iddia etti. Özten, Instagram mesajlarının da Ali'den geldiğini söyledi. Özten "Özgür'ün annesi Antalya'ya gitmem için para gönderdi. Gitmedim. Tehdit etmeye başladı. CİMER'e başvurdum. Özgür'ün ailesi, bana yalancı şahitlik yapmayı teklif etti" dedi. Savcılık Instagram mesajlarının sahte olduğunun altını çizerek takipsizlik verdi. Kadir Şeker'in azmettirildiğine ilişkin bir soruşturmaya gerek olmadığını belirtti.

"KADİR'E NASIL BİR KOMPLO KURULMAYA ÇALIŞILDIĞINI BİLİYORUZ"

Şeker Ailesinin avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker'in 'kiralık katil' suçlamasından aklandığını, olayın komplodan ibaret olduğunu söyledi. Hürriyet'e özel açıklama yapan avukat Emrah Daylan, "Bu olay Kadir'e nasıl bir komplo kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Karşı tarafın Kadir'i suçlamak için neler yapabileceğini, ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunu da görüyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiası

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir şeker, Instagram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı Jerome Boateng'in bir hafta önce ayrıldığı kız arkadaşı Kasia Lenhardt evinde ölü bulundu Erdoğan, seçim dönemindeki "Video" kozunu yeniden oynamaya başladı Türkiye'de beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi yoğun olabilir Kan donduran vahşet! Ayakları bağlanan sığırı boğazını kesip denize atmışlar Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi: 18 yaşındayım, rızamla gittim Yarış esnasında düşüp dili boğazına kaçan jokeyi, meslektaşı hayata döndürdü
MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu yakalayarak Türkiye'ye getirdi         
15:49
Çatışma sahnelerini çekebilmek için günlerce ter döküyorlar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın silah eğitmeninden oyunculara övgü Çatışma sahnelerini çekebilmek için günlerce ter döküyorlar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın silah eğitmeninden oyunculara övgü         
15:33
İzmir Tire'de Muharrem İnce'yi destekleyen 329 kişi CHP'den istifa etti İzmir Tire'de Muharrem İnce'yi destekleyen 329 kişi CHP'den istifa etti         
14:55
İstifa eden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam etme kararı aldı İstifa eden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam etme kararı aldı         
14:43
Kaynı tarafından çocuklarının gözü önünde ayaklarından vuruldu Kaynı tarafından çocuklarının gözü önünde ayaklarından vuruldu         
14:13
Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı         
13:47
Balkondan düştükten sonra kalbi duran yaşlı adam, ilk müdahaleyle yeniden hayata döndü Balkondan düştükten sonra kalbi duran yaşlı adam, ilk müdahaleyle yeniden hayata döndü         
13:32
60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar 60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar         
12:51
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi 29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi         
11:14
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 16:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei