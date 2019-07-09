Son Dakika Haberleri: KAEÜ'nün hedefi mükemmellik ödülü
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KAEÜ'nün hedefi mükemmellik ödülü

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, kalite sürecinin ardından hedeflerinin mükemmellik ödülü olduğunu belirtti.

KAEÜ'nün hedefi mükemmellik ödülü, System.String[]
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, kalite sürecinin ardından hedeflerinin mükemmellik ödülü olduğunu belirtti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, KAEÜ'yü ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kurt, alınan kalite belgesinin süreçleri ve pilot üniversite projeleri hakkında bilgi verdi.
Kalite süreçlerini başarılı şekilde gerçekleştirerek ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aldıklarını belirten Kurt, şimdiki hedeflerinin Türkiye Mükemmelik Ödülü almak olduğunu dile getirdi.
Kurt, pilot üniversite projelerinden de birçoğunu hayata geçirmeye başladıklarına işaret ederek, bu konuda da bölgesel kalkınmaya katkı sunduklarını bildirdi.
Bayram Sade de KAEÜ'nün kalite çalışmaları ile pilot üniversite projelerini yakından takip ettiklerini vurgulayarak, diğer üniversitelere örnek teşkil ettiğini aktardı.
Ziyarete, her iki üniversitenin öğretim üyeleri ve yöneticileri de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:04 Kaynak: AA
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