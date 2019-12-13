KAEÜ'sinde ISO 27001 BGYS Dış Değerlendirme Gözetim Tetkiki Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'sinde ISO 27001 BGYS Dış Değerlendirme Gözetim Tetkiki Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

KAEÜ'sinde ISO 27001 BGYS Dış Değerlendirme Gözetim Tetkiki Toplantısı Yapıldı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde ISO 27001 BGYS Dış Değerlendirme Gözetim Tetkiki toplantısı yapıldı.

KAEÜ'sinde ISO 27001 BGYS Dış Değerlendirme Gözetim Tetkiki Toplantısı Yapıldı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde ISO 27001 BGYS Dış Değerlendirme Gözetim Tetkiki toplantısı yapıldı.


Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Savaş Çetiner, Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk, Bilgi İşlem Daire Başkanı Canfer Memoğlu, Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mustafa Hilmi Gökçe, Bilgi Güvenliği Yönetim Ekibi ve Tetkikçi Eyüp Erkesim katıldı.


Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kurt, 2015 yılında kalite komisyonunu oluşturulması ve ardından kalite yönetim koordinatörlüğünün kurulması ile başlayan kalite yolculuğunda çok farklı bir aşamaya geldiklerini söyledi.


Kurt, "Üniversitemiz ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemini çok etkin kullanıyor. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kalite Yönetim Sistemini daha da güçlendirdi"dedi.


Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek gözetim tetkikinde, bilgi güvenliğinin uygulama yöntemleri değerlendirilerek belgenin devamlılık süreci başarıyla tamamlandı. ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikası, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Personel Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 24 Aralık 2018 tarihinde üniversiteye kazandırılmıştı. - KIRŞEHİR

Mustafa Kurt, Kırşehir, Sekreter, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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