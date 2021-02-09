Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı

09.02.2021 18:49

Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan bir aracın o sırada yolda yürüyen bir yayaya da çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Erman Ş. idaresindeki 41 UK 778 plakalı Chevrolet marka otomobil ile, Şahin K. yönetimindeki 34 TK 2612 plakalı Fiat model hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, o sırada cadde üzerinde yürüyen Dürdane Ö. isimli kadına çarptı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve araçların çarptığı yaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, iki aracın şiddetli bir şekilde kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Ayrıca görüntüde kazanın ardından hafif ticari aracın yol kenarında bulunan yayalara doğru savrulduğu görülüyor.

Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı
Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı
Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı
Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Otomobil, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaların üzerine savruldu; yaşananlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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