Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, mart ayını işaret etti - Son Dakika

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, mart ayını işaret etti

25.01.2021 15:17
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, mart ayını işaret etti, System.String[]

Kafe ve restoranların açılması gibi normalleşme adımlarının değerlendirileceği Kabine toplantısı perşembe günü yapılacak. Kritik toplantıya günler kala konuyu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şubat ayını bekleyerek geçirmenin faydalı olacağını, adımların mart ayında atılması gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde vaka sayılarında yaşanan düşüş devam ederken, eğitim başta olmak üzere birçok alanda normale dönüş konuşulmaya başlandı. Kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarının perşembe günü yapılması planlanan Kabine toplantısında değerlendirileceğini söylemişti.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, işletmelerin şubat ayı sonrasında hastalık seyrine bakılarak açılmasının salgın güvenliği açısından daha uygun olduğunu söyleyerek "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var" dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, mutasyon tehlikesinin de kapıda olduğunu hatırlattı.

"HES KODU UYGULAMASI ZORUNLU HALE GELEBİLİR"

CNN Türk'te yer alan habere göre Doç. Dr. Kayıpmaz, normale dönüş aşamasında kapasitenin belli bir miktarına kadar müşterinin alınmasına izin verilebileceğini, kapıda HES kodu uygulamasının zorunlu hale getirilebileceğini de söyledi. Kayıpmaz, "Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır" diye konuştu.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, mart ayını işaret etti

MİLYONLARIN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA

Öte yandan Bakanlar Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak perşembe günkü toplantıda, koronavirüs tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, aşı çalışmaları ve aşılamada son durumun ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK KONULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması öngörülüyor.

NELER DEĞİŞEBİLİR?

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi uygulanan kısıtlamaların saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılda yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

"KABİNE'DE DEĞERLENDİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazı çıkışında gazetecilerin normalleşme adımları hakkındaki sorularını cevaplandırmış; restoran, kafe vb. yerlerin açılması konusunun Kabine'de ele alınacağını söylemişti.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, mart ayını işaret etti

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, mart ayını işaret etti - Son Dakika


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