Kağıthane'de "Geleneksel Atlı Cirit Şöleni" - Son Dakika

Kağıthane'de "Geleneksel Atlı Cirit Şöleni"

İSTANBUL -, Sadabad Yaz Etkinlikleri çerçevesinde "Geleneksel Atlı Cirit Şöleni" Kağthane'de bulunan Hasbahçe'de düzenlendi. Şölen hakkında bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Osmanlı'dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabat Çayırı'nda oynanıyor. Kağıthane Belediyesi olarak da bu yıl 26'ncısını düzenliyoruz" dedi.

Türk kültüründe önemli bir yeri olan Cirit Sporu, Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen bir şölenle sporseverlerle buluştu. 4 takımlı 40 ciritçi ile gerçekleştirilen şölende Sivas, Erzurum ve Uşak'tan gelen ciritçiler, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Kağıthane Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ata sporu cirit oyunlarını bu yıl da 26. kez İstanbullularla buluşturdu. Düzenlenen şölene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kağıthane Müftüsü Ramazan Tekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, MHP Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taşdemir ve binlerce vatandaş da seyirci olarak katıldı.

"Osmanlı'dan bu yana ata sporumuz 250 yıldır Sadabat Çayırı'nda oynanıyor"

Düzenlenen "Geleneksel Atlı Cirit Şöleni"nde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öncelikle heyecanlıyız, kovid dönemini atlatıyoruz, sona geldik. İki yıl boyunca etkinliği yapamadık. Kağıthane'de Sadabat'tayız, tarihi alandayız. Osmanlı'dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabat Çayırı'nda oynanıyor. Kağıthane Belediyesi olarak da bu yıl 26'ncısını düzenliyoruz. Burada da Erzurum'dan, Sivas'tan, Uşak'tan takımlarımız var. Alanda, tozun dumana katıldığını görüyoruz. Aynı zamanda cirit etkinliği Ata sporumuz olmasının yanında bağışlamanın da olduğu, ciritini kullanmaması gereken zamanlar da olduğu ve özel bir spor dalı. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Yaklaşık 10 bine yakın izleyicimiz burada. Tüm İstanbullular, Kağıthaneliler burada. İyi seyirler diliyorum. İki yıl aradan sonra tekrar ciritle buluştuk. Sadabat günleri kapsamında önümüzdeki hafta da yağlı güreş etkinliklerimiz var. Geleneksel okçuluk yarışmalarımız var. 19 Mayıs'ta da gençlerimizler beraber olacağız. Şimdiden gençlerimizin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Kağıthaneliler olarak memnunuz, mutluyuz"

Düzenlenen etkinliklerden memnuniyetini dile getiren vatandaş Dursun Korkmaz, " Kağıthane'mizde bu güzellikler her yıl devam ediyordu, şimdi de devam ediyor. Kağıthaneliler olarak memnunuz, mutluyuz. Etkinliklerin hepsine katılıyorum. Güreşlere katılıyorum, şairleri izlemeye geliyorum. Bana mesaj geliyor bende hepsine katılıyorum. Ben Erzurumluyum. Biz bu sporu zaten kendimiz de yapıyoruz. O yüzden seviyorum. Kendim eskiden güreşçiydim. Onu da çok seviyorum. Gelip, katılıp, seyrediyorum. Mevlüt Öztekin başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikleri izlemeye gelen Hatice- Cevat Seçkin çifti ise, "Belediyemizden Allah razı olsun. Bizlere böyle etkinlikler yaptıkları için. Biz böyle her sene geliyoruz. Havada çok güzel. Biz böyle şenlikler olduğu zaman hep geliyoruz. Spor oluyor, eşim geliyor ama ben ilk defa cirit izlemeye geldim. Bugün de Ata sporumuzu izlemeye geldik. Çok güzel bir etkinlik. Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinlikler yapılması çok güzel. Pandemiden dolayı iki senedir yoktu. Bugün de hava çok güzel, geldik, eşimle ve çocuklarımla eğleniyoruz" diye konuştu.