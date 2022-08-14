İstanbul'daki cinayette acı detay! Kardeşinin camdan attığı kadının hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'daki cinayette acı detay! Kardeşinin camdan attığı kadının hamile olduğu ortaya çıktı

14.08.2022 10:06

Kağıthane ilçesinde kardeşi ile yaşadığı 3. kattaki dairenin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadının ölümü ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesiyle gözaltına alınan kadının kardeşi tutuklanırken, genç kadının 3 aylık hamile olduğu belirlendi.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta yaşanan olayda, Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi (29) arayarak kendisini Mersin'den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul'da yaşadığı daireye getirdi.

3. KATTAN AŞAĞI DÜŞEREK ÖLDÜ

Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi. Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3. kattan düşerek ölen kadının kardeşi tutuklandı! 3 aylık da hamileymiş

DUŞTA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin'de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin'e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söyledi. Şakir D., ablasının sürekli "Çocuklarım orada kaldı" diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığı yönünde ifade verdi.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının düştüğü anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşan polis, şüphelerinde haklı çıktı. Olayla ilgili ifade veren bir komşu, kadının düştüğü sırada camda bir adam gördüğünü ve adamın olayın ardından camı ve perdeyi kapattığını söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kadının şüpheli şekilde düştüğünü tespit eden Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Şakir D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Olayda hayatını kaybeden genç kadının 3 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

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İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümünde yeni detaylar... 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümünde yeni detaylar... 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki cinayette acı detay! Kardeşinin camdan attığı kadının hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki cinayette acı detay! Kardeşinin camdan attığı kadının hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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