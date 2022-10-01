Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı - Son Dakika
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Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

01.10.2022 16:58
Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.

İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenklerin sunulmasıyla başlayan programa Kağızman Kaymakamı Okan Daşdan, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ve çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 102'inci kurtuluş yıldönümünü kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, "Aralık 1918'te Kars'ta yapılan ilk vilayet toplantısında İslam Şurası'na Milli Şura adı verildi. Bu şuranın üyeliğine getirilen Kağızmanlı Ali Rıza Ataman Kağızman'da milis güçleri oluşturdu. Kazım Karabekir emrindeki kolordu harekete geçince bunu duyan milis kuvvetleri de çatışmalara dahil olup Kağızman'ın kurtuluşuna katkı sağlamışlardır. 1 Ekim 1920'de Kağızman düşman işgalinden kurtulmuştur." dedi.

Konuşmalar sonrası mehteran takımı ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

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Kaynak: AA

Kağızman, AK Parti, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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