Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Asfaltlar Yenileniyor

Kahramankazan'da Asfaltlar Yenileniyor

1 saat önce

Kahramankazan'da ilçe merkezindeki ve köy yollarındaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltlar yenileniyor.

Kahramankazan'da Asfaltlar Yenileniyor, System.String[]
Kahramankazan'da ilçe merkezindeki ve köy yollarındaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltlar yenileniyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Vatandaşlarımız her şeyin olduğu gibi yolun da en iyisine layık, onlar için çalışıyor elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramankazan'da ilçe merkezindeki ve köy yollarındaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltları yeniliyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçenin ana arterlerinden biri olan Hasan Tahsin Caddesi ile Yassıören, Soğulcak ve Tekke köylerinin yolları asfaltlanıyor. Bu doğrultuda, ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltlar sökülerek yerine sıcak asfalt dökülüyor. Ayrıca yama gerektiren bölgelerde yama çalışmaları ve sathi kaplama faaliyetleri de yapılıyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulan diğer köylerdeki yolların da etap etap asfaltlanması planlanıyor.

"Vatandaşlarımız en iyisine layık"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçedeki köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız her şeyin olduğu gibi yolun da en iyisine layık. Onlar için çalışıyor, elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna ile emeği geçen arkadaşlarımıza, tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

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